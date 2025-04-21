Что происходит сразу после смерти Папы Римского: полная схема церемоний

Официальное подтверждение смерти

После смерти Папы, камерленго (руководитель Апостольской палаты) официально подтверждает факт смерти. Это происходит в частной часовне резиденции Папы в Casa Santa Marta. Тело Папы одевают в красные литургические одежды, после чего оно выставляется для прощания в базилике Святого Петра.

Похороны и погребение

Папа Франциск при жизни внес изменения в традиционные похоронные обряды. Вместо трех гробов (кипарисового, свинцового и дубового) используется один деревянный гроб с цинковой вставкой.

В гроб кладут монеты, отчеканенные во время его понтификата, и краткое описание его служения (rogito). Похороны обычно происходят через 4-6 дней после смерти на площади Святого Петра.

Однако Франциск выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре, чтя свою преданность иконе Девы Марии, расположенной там.

Период "sede vacante" и подготовка к конклаву

После смерти Папы начинается период "sede vacante" (вакантного престола). В течение этого времени Коллегия кардиналов берет на себя ограниченное управление Церковью.

Все главы ведомств Римской курии прекращают исполнение своих обязанностей, за исключением камерленго и Великого пенитенциария. В течение 15-20 дней после смерти Папы созывается конклав для избрания нового понтифика. В нем участвуют кардиналы в возрасте до 80 лет.

Избрание нового Папы

Конклав проходит в Сикстинской капелле. Кардиналы голосуют до достижения двух третей голосов за одного кандидата. После избрания нового Папы из дымохода капеллы поднимается белый дым, оповещая об этом мир.

Декан Коллегии кардиналов объявляет "Habemus Papam", и новоизбранный Папа выходит на балкон базилики Святого Петра для благословения верующих.

Что известно о смерти Папы Римского Франциска

266-й глава Католической Церкви умер в своей резиденции Casa Santa Marta в Ватикане. О его смерти в 7:35 утра по местному времени объявил камерленго кардинал Кевин Фаррелл.

Франциск был первым иезуитским Папой и первым понтификом из Латинской Америки. Его понтификат, который начался 13 марта 2013 года после отставки Бенедикта XVI, длился более 12 лет.

Франциск был известен своей скромностью, проживая не в Апостольском дворце, а в гостевом доме Casa Santa Marta, и выбрав имя в честь святого Франциска Ассизского, символизируя свою преданность бедным и маргинализированным.

В феврале 2025 года Папу госпитализировали с диагнозом двусторонняя пневмония и легкая почечная недостаточность. После более месяца лечения его выписали 23 марта. 20 апреля, в Пасхальное воскресенье, Франциск в последний раз появился публично, благословив верующих с балкона базилики Святого Петра.

Папа Франциск оставил значительный след в Католической Церкви, выступая за социальную справедливость, защиту окружающей среды и поддержку маргинализированных групп.

Он призывал к отмене смертной казни, поддерживал гражданские союзы для однополых пар и признавал ошибки Церкви в отношении коренных народов Канады.

Похороны Папы Франциска запланированы на 25 апреля. Он будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре.