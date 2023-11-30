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На что важно обратить внимание при покупке молочных продуктов во избежание отравления

На что обратить внимание при покупке молочных продуктов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При покупке молочных продуктов в магазине следует обращать внимание на склад. Потребитель должен сделать свой выбор на основе соответствующей информации о пищевом продукте, указанной на маркировке,

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.

Чего не должно быть в молочных продуктах

Статьей 6 Закона Украины "О молоке и молочных продуктах" запрещено использовать жиры и белки немолочного происхождения, какие-либо стабилизаторы и консерванты в производстве традиционных молочных продуктов (масло, творог, сметана, ряженка, кефир, творог).

Важно, что информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не вводить его в заблуждение, в частности:

  • характеристик пищевого продукта, в том числе его категории, характерных признаков, свойств, состава, количества, минимального срока годности или даты "применить к", страны происхождения или места происхождения
  • приписывание пищевому продукту неприсущих ему свойств или последствий потребления
  • особых характеристик пищевого продукта, если аналогичные пищевые продукты имеют такие же характеристики, в частности путем подчеркивания факта наличия или отсутствия определенных ингредиентов
  • предположение с помощью внешнего вида продукта, описания или графических изображений о наличии в пищевом продукте определенного компонента, если действительно он заменен другим ингредиентом

Что проверить при покупке

На период военного положения в Украине Кабинет Министров Украины принял Постановление от 03.03.2022 №186 "Некоторые вопросы маркировки пищевых продуктов в условиях военного положения", которым временно упрощены требования к обязательной информации о продукте на маркировке.

Украинцев призывают покупая молоко или молочные продукты, всегда проверять маркировку, целостность упаковки, дату изготовления и хранить чек.

Воздержитесь от покупки молочных продуктов в местах несанкционированной торговли или из рук, сомнительного качества, с истекшим сроком реализации, ведь это может представлять угрозу здоровью.

Раньше мы сообщали о самой плохой молочке, которую не надо покупать никогда.

Также читайте, как отличить натуральный сыр от подделки прямо в супермаркете.

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