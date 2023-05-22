Что нужно есть для здоровья сердца: врач раскрыла 4 важнейшие составляющие диеты

Что нужно есть для здоровья сердца

Диетолог Рэйчел Грэм для здоровья сердца советует употреблять защитные жиры.

"Забота о здоровье сердца должна быть приоритетом. Для этого нужно следить за тем, что мы едим. Здоровая диета может помочь нам поддерживать нормальный уровень холестерина, стабильный уровень глюкозы в крови и нормальное артериальное давление, что является критически важным для здорового сердца", - говорит врач.

Грэм отмечает важность жиров омега-3 в рационе. Ими богаты лосось, скумбрия, копченый перец, сардины, сельди, семена льна и чиа.

"Незаменимые жиры омега-3 могут снизить уровень холестерина, вредных триглицеридов в крови и уменьшить воспаление, часто связанное с заболеваниями сердца", - объяснила диетолог.

Также для сердца полезны цельные, необработанные продукты. Это фрукты, овощи, цельные зерна, нежирный белок, орехи и семена. Они должны быть основой рациона.

Грэм также призывает есть имбирь и куркуму. Это одни из самых мощных природных противовоспалительных продуктов.

От каких продуктов следует отказаться

Помимо добавления в свой рацион полезных для сердца продуктов также важно отказаться от нездоровой пищи и напитков.

"Ограничьте употребление обработанной пищи с высоким содержанием соли, добавленного сахара, насыщенных жиров и трансжиров", - говорит Грэм.

Диетолог также рекомендует избегать газированных и спортивных напитков. Лучше их заменить на воду и травяной чай.

"Важно иметь разнообразную диету, которая включает в себя различные типы клетчатки и питательных веществ, необходимых организму для оптимального функционирования", - объясняет врач.