Что нужно есть, чтобы в старости не страдать от деменции: список продуктов от врача

Какие продукты полезны для здоровья мозга

Поддержать должное здоровье и предотвратить болезни может правильное питание, обогащенное растительной пищей.

"Лучшая еда для здоровья мозга - яркие фрукты и овощи, а также листовая зелень", - говорит врач Ширин Кассам

Исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, также подчеркивает важность употребления фруктов и овощей в раннем возрасте, чтобы предотвратить позднее ухудшение когнитивных функций.

Просмотрев более 3000 участников в США в возрасте от 18 до 30 лет, исследовательская группа задокументировала их рацион.

"Обнаружено, что те, кто употреблял больше фруктов и овощей в младшем возрасте, имели лучшие когнитивные функции позже в жизни. Употребление овощей имело больший эффект, чем фрукты, причем такие питательные вещества, как ликопин из помидоров/красных овощей и бета-каротин с желтых/оранжевых овощей, имели наилучший эффект", - объясняет Кассам.

Врач добавила, что именно клетчатка играет немаловажную роль в благоприятном воздействии на здоровье мозга.

Интересно, что углеводы могут снизить риск многих хронических заболеваний, которые считаются предвестниками деменции, включая диабет 2 типа и высокое кровяное давление.

Клетчатка также приносит пользу кишечным бактериям, что, как следствие, может помочь снизить уровень воспаления - одного из факторов, влияющих на состояние мозга.

Какой продукт самый полезный для мозга

Несмотря на большое разнообразие овощей и фруктов, содержащих клетчатку, листовая зелень особенно полезна.

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что эти овощи могут сделать мозг почти на 19 лет моложе.

Исследовательская группа обнаружила, что люди, которые ели наибольшее количество листовых овощей или семь или более порций в неделю имели на 19 лет моложе мозг, чем их сверстники, которые не ели зелень.

"У нас достаточно доказательств, подтверждающих важную роль здоровой растительной диеты наряду с другими привычками здорового образа жизни для укрепления здоровья мозга и предотвращения деменции", - говорит Кассам.