Что такое синдром самозванца и почему он разрушает нашу жизнь

Синдром самозванца преследует каждого, кто хоть чего достиг в профессиональной сфере и это способствует появлению сомнения в своей готовности идти дальше.
О том, как синдром самозванца влияет на нашу жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Merlee в Instagram.
Не стоит пугаться медицинского термина "синдром" - ощущение себя только притворяющимся хорошим специалистом самозванцем, которого могут в любой момент раскрыть, не является болезнью. Это внутреннее переживание тревоги и неуверенности в собственной компетенции, присущее людям с низкой самооценкой и высоким уровнем ответственности.
Им трудно присвоить и насладиться своими результатами. Возникает несоответствие между реальными способностями и достижениями человека и его оценкой: успехи объясняются якобы внешними факторами, а вот неудачи - это личная вина "самозванца".
Чувство себя самозванцем отличается от здоровой неуверенности новичка тем, что оно не проходит со временем и опытом. Сколько бы человек ни учился, сколько бы лет опыта в профессиональной сфере ни имел, сколько бы ни получал обратную связь от других о своей экспертности - этого всегда будет недостаточно для того, чтобы успокоить голос внутреннего критика и наконец начать наслаждаться успехом.
В этом случае следует сосредоточиться не на развитии компетенции, а на повышении самооценки и привести восприятие к реальному уровню профессионализма.
Что такое синдром самозванца (фото: Freepik)
По мыслям: "Почему они меня хвалят, разве они не понимают, что мне просто повезло?", "Надо стараться, чтобы никто не заметил, что на самом деле я не знаю, что делаю", "Вот... действительно профессионал, а мне до этого далеко".
По эмоциям: тревога, волнение, чувство стыда и вины (особенно в ситуации успеха), ощущение себя излишним, неподходящим, страх разоблачения и неудачи.
По поведению: работа сверхурочно, прокрастинация перед новыми проектами, умалчивание своих идей, избегание возможностей.
Сначала стоит научиться замечать моменты, когда вы автоматически обесцениваете или уменьшаете себя и собственные достижения:
Для удобства вы можете записывать содержание мнений самозванца, чтобы затем была возможность их проанализировать. Вам не нужно отрицать эти мысли или подавлять чувства, которые они вызывают - наоборот, признайте их и решите, хотите ли сейчас руководствоваться ими.
Поскольку внешняя похвала к людям с синдромом самозванца не долетает, следует сфокусироваться на том, чтобы хвалить себя:
Корни синдрома самозванца могут лежать глубже, чем просто неуверенность в себе. Часто его формирует наш детский опыт, так что может понадобиться помощь специалиста, чтобы понять причины негативного отношения к себе и найти более здоровые способы взаимодействия с собой.
А еще психолог может стать надежным союзником и поддержкой в формировании здоровой самооценки, ведь будет смотреть на вас без порицания, чтобы и вы могли расширить принятие себя.
Раньше мы рассказывали о том, чему нам важно научиться воспринимать критику.
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