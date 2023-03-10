Что такое пассивный стресс и почему мы его не замечаем: названо 4 важных симптома

Привычка принимать близко к сердцу переживания других людей, повышенная эмпатия и желание всем сразу помочь - не всегда хорошо. Есть огромный риск провалиться в стрессовое состояние, которое еще называют пассивным стрессом.

Что это такое, почему такой стресс опасен и какими симптомами он проявляется - читайте в материале ниже.

Что такое пассивный стресс

Близкая подруга жалуется на трудности с мужем и детьми, муж каждый вечер рассказывает о проблемах на работе, пожилые родственники часами вываливают на вашу голову свои жалобы.

И вы круглосуточно "варитесь" в проблемах других людей, негативных новостях или в ситуациях, которые вы контролировать не можете. И есть огромный риск провалиться в пассивный стресс - то есть, стрессовые ситуации переживаете не вы, а близкие вам люди. Но страдаете от этого именно вы.

"Мы социальные существа, и это нормально "ловить" сигналы других людей. И если рядом с нами люди, которые грустят, горюют, боятся, стрессуют, то мы неосознанно перенимаем такое же поведение", - объяснил психолог Вашингтонского университета Тим Боно.

Он добавил, что излишнее погружение в проблемы других людей может вызвать самую настоящую усталость от сострадания - пассивный или вторичный стресс. Это не официальный клинический термин, а по сути описание эмоционального напряжения, крайней формы эмпатии.

"Это следствие истощения человека от того, что он берет на себя страдания других, помогает им справиться с ними или служит для них ресурсом. И такой пассивный стресс, равно как и обычный, может оказывать физиологическое воздействие на человека", - подчеркивает эксперт.

Кстати, по данным клиники Майо, высокий уровень невысказанного стресса может повлиять на иммунную систему человека и спровоцировать сердечные приступы, гипертонию и мигрени.

4 признака пассивного стресса

Вы слишком переживаете за других. Вы все время начеку и тревожитесь даже тогда, когда у ваших близких все в порядке. Вы срываетесь и бежите на помощь при любом сигнале опасности, чтобы убедиться, что с вашим другом, партнером, родственником все в порядке.

Вам трудно говорить о чувствах. Людям с пассивным стрессом трудно говорить о том, что именно и почему их беспокоит. Они не могут объяснить, почему они так тревожатся и переживают. Очень важно распознать триггер и связанные с ним эмоции, чтобы побыстрее решить проблему.

Вы выбиты из колеи. Тревога и беспокойство настолько вами завладела, что вы не можете больше ничего делать - даже банальную уборку или сосредоточиться на самой простой работе. Это указывает на повышенный уровень пассивного стресса.

Вам плохо физически. При вторичном пассивном стрессе бывают признаки депрессии, усталости, эмоционального выгорания. Порой могут беспокоить головные боли, чрезмерное утомление, даже онемение частей тела - и это опасные симптомы.

В состоянии пассивного стресса человек склонен "гонять" в голове мысли о любимом человеке - но это совсем не те ощущения, которые бывают при влюбленности. Мозг "закипает" из-за тревоги и страха за близкого человека.

Можно ли помочь?

В первую очередь, отдохните от проблем других людей и подумайте о себе. Поверьте, это совсем не эгоистично. Заставить другого человека перестать переживать - невозможно. Поэтому стоит работать над собой, чтобы не относиться к чужим стрессам, как к своим собственным.

"Вы не должны и не можете всегда быть для всех спасителем. Признайте, что у вас нет возможности изменить ситуацию у других людей. Отличный способ сделать это - найти человека, которому вы можете довериться и который поможет вам справиться с пассивным стрессом. Проговорить, осознать проблему, понять, как она мешает вам жить. Важно не оставаться в одиночестве. Это необходимо", - рекомендует Тим Боно.

Установите границы - с другими людьми и с самим собой. Это нормально - не иметь возможности, сил ил ресурса, чтобы кому-то помочь. Особенно, если ты не можешь помочь себе.