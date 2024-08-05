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Что такое пищевая жадность и как с ней справиться: диетолог рассказала о важном

Фото: Как справиться с пищевой жадностью (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие люди во время ощущения голода могут потреблять гораздо больше еды, чем нужно. Это называется "пищевой жадностью".

Что это такое и как овладеть этим состоянием, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Светланы Марийко в Instagram.

В чем проявляется пищевая алчность

Пищевую жадность не всегда замечаем, она шифруется в следующих мыслях:

"Надо доесть эту половинку персика, не выбрасывать же"
"Оно все такое вкусное! Уже не лезет, но хочу еще"
"Здесь в рестике/на свадьбе/на all inclusive столько всего разного, интересного. Никогда не ела - попробую все"
"Голодная такая! Сейчас как поужинаю и чайком полирну".
"Съем этот тортик, потому что завтра утром мои все встанут, точно кто-нибудь куснет".

Какие причины пищевой алчности

По словам эксперта по питанию, первая причина - физиологическая, то есть мы едим жадно, потому что очень голодны.

"Слишком большая пауза между едой, выпили кофе вместо завтрака, конечно организм это компенсирует и есть будем спешно и еще больше, чем нужно (компенсацию никто не отменил", - отметила Светлана.

Вторая причина - это любопытство и гедонизм.

"Это история с inclusive или в путешествиях в другие страны, когда просто хочется попробовать все, потому что оно иначе. Или тогда, когда еда - это кайф, наслаждение, и она настолько сильна, что телесные сигналы "сытая уже, достаточно" просто игнорируются" , - сообщила диетолог.

Третья причина - прошлое и опыт.

Эксперт объяснила, что часто все скрывается в прошлом: кто рос в небогатых 80-90-х, теперь хотят отыграться вкусной едой даже сверх меры.
С того же несытого детства идет и привычка ничего не выбрасывать, так приучили родители, что выбрасывать пищу нельзя и надо доесть все из тарелки. Или понимания, что завтра этой вкусности не будет и нужно наесться вперед.

Как овладеть этой привычкой

Светлана рассказала, что со всем можно и нужно аккуратно работать в зависимости от причины. Иногда нужно остановить себя и сказать: "Все у меня есть и завтра будет".

Или: "Всего на свете не перепробуешь. Попробуй сегодня только это". Или: "Ты же понимаешь, что лучше класть себе и детям меньшую порцию и при необходимости добавку? Потому что доедать за всеми не сможешь, а выбрасывать свой труд в помойку не хочешь!"

 

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