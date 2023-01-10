Что произойдет с лицом, если часто колоть ботокс: врач шокировала ответом

Что известно о ботоксе

По словам эксперта, базой для ботокса является ботулотоксин класса А из бактериальных палочек Clostridium botulinum. Бактерия очень токсична и может долго жить без кислорода, например в консервах. Последствия поражений часто летальны, трудно поддаются лечению.

Препарат создает нарушение мышечной проводимости, из-за чего возникает паралич мускулатуры. От ботулизма умирают, потому что он вызывает паралич дыхательных мышц и недостаток кислорода. Кроме того, бактерия парализует дыхание, уничтожает связь между мышцами тела и мозгом.

Побочные эффекты

В частности, побочные эффекты возникают, если вещество проходит в артерию лица, обеспечивающую кислород для глаз. Если туда попадает ботокс, то у человека ухудшится зрение или произойдет микроинсульт, потому что препарат блокирует возможность кислорода поступать в мозг.

Такие побочные эффекты могут произойти не сразу, а со временем и человек не свяжет это с использованием уколов красоты.

Обычно женщины ожидают от действия ботокса - нечувствительную мимику. С одной стороны это удобно, потому что человек не может жмуриться и не будет новых изломов и морщин. Однако со временем становится сложнее воспроизвести на лице эмоции, потому что ботокс снижает связь между мозгом и лицевыми нервами.

Также в единичных ситуациях появляются эффекты, исчезающие через несколько дней: отеки, головные боли, покраснение.

Однако, худшими последствиями является опущение век, инсульт, асимметрия лица и прочее. Но это зависит от качества ботокса и от того, насколько косметолог владеет техникой таких инъекций. Поэтому многие врачи советуют не делать инъекции ботокса, потому что эффект разглаживания не преобладает над возможной опасностью.

При регулярном использовании процедура ускоряет птоз лица. Это опущение вниз мягких тканей, когда лицо теряет молодые очертания.

К тому же часто ботокс скрывается под названиями "Ксеомин" и "Диспорт".

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