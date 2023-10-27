"Что произошло - то произошло". Миша Крупин впервые прокомментировал пьяный инцидент в Одессе

Украинский певец Миша Крупин, недавно выступивший в Одессе под хмельком, не собирается завершать музыкальную карьеру. На своей странице в соцсети музыкант опубликовал пост, в котором указал, что продолжает творческую деятельность.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
"Я не завершаю карьеру, а наоборот продолжаю писать песни с новой силой и яростью. То, что произошло, произошло. Я извинился. Всем, кто меня поддержал в это время, я очень спасибо" - написал певец.
Также артист поделился, что сейчас серьезно занимается своим психологическим и физическим состоянием. Но пообещал порадовать поклонников новыми песнями и концертами.
К слову, на концерте в Одессе удалось собрать 61 тысячу гривен в поддержку ВСУ.
Ближайшие концерты Миши Крупина и группы "Коррупция" состоятся 18 ноября в Киеве и 26 ноября в Харькове.
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