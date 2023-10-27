"Что произошло - то произошло". Миша Крупин впервые прокомментировал пьяный инцидент в Одессе

"Я не завершаю карьеру, а наоборот продолжаю писать песни с новой силой и яростью. То, что произошло, произошло. Я извинился. Всем, кто меня поддержал в это время, я очень спасибо" - написал певец.

Миша Крупин принес извинения за инцидент в Одессе (фото: пресс-служба)

Также артист поделился, что сейчас серьезно занимается своим психологическим и физическим состоянием. Но пообещал порадовать поклонников новыми песнями и концертами.

К слову, на концерте в Одессе удалось собрать 61 тысячу гривен в поддержку ВСУ.

Ближайшие концерты Миши Крупина и группы "Коррупция" состоятся 18 ноября в Киеве и 26 ноября в Харькове.