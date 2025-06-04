RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Что делается!?" Ольга Сумская разоблачила шокирующую правду об уничтожении деревьев в Киеве

Ольга Сумська
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская актриса Ольга Сумская выразила недовольство по поводу масштабного уничтожения зеленых насаждений в Киеве.

Какую шокирующую правду разоблачила звезда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Сумской в Fecebook.

Ольга рассказала, что в столице планируют вырезать более 3000 деревьев в 2025 году. И большинство из них - здоровые.

"Более 3000 деревьев планируют срезать в 2025 году в Киеве! По факту более половины из них - здоровые! Нужно срочно делать петицию от киевлян! Что делается?" - отметила звезда.

Актриса призвала киевлян действовать и создать петицию, чтобы остановить произвол. Она сделала репост публикации жительницы столицы Анастасии Глущенко, которая привлекла внимание к проблеме.

"3130 деревьев на вырубку в Киеве запланировано на 2025 год. В комментах ссылки на табличку актов об аварийности деревьев и петиция о разгоне Киевзеленстроя", - написала в своем посте девушка.

Девушка прикрепила петицию с призывом ликвидации коммунального предприятия "Киевзеленстрой", которое, по словам автора, прикрываясь уходом за зелеными насаждениями, систематически уничтожает здоровые деревья в столице.

"Эти действия угрожают экологическому балансу города и являются прямым нарушением прав киевлян на безопасную и здоровую окружающую среду", - говорится в петиции.

Текст на сайте Киевского городского совета (скриншот)

Сейчас петиция собрала 3278 подписей из нужных 6000 для рассмотрения вопроса. До ее завершения осталось 32 дня.

Как отреагировали в сети

Пользователи поддержали инициативу актрисы и призвали к объединению. Они также выразили возмущение из-за уничтожения деревьев.

  • "Объединяться против произвола!"
  • "Это жесть!"
  • "Посадить рабов в бетонных стенах, вакцинировать насильно, уничтожить всех живых людей и все живое".
  • "А что вы посадили? Вы знаете только уничтожать и разворовывать! Дереву надо 30 лет, чтобы выросло! Конченые!"
  • "В Полтаве тоже только пилят хорошие. Возле церкви сегодня попилили толстые клены".

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОльга СумскаяЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды