Что делать со старой техникой: как и где ее выгодно продать, обменять или утилизировать

Старая техника часто накапливается дома, занимая место и пылясь. Но вместо того, чтобы просто выбросить ее на свалку, можно извлечь выгоду: продать, обменять или сдать на экологическую утилизацию. В Украине немало сервисов и компаний, принимающих ненужные ноутбуки, телефоны, стиральные машины, другую бытовую технику и неисправные устройства.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где в Киеве, Львове и других крупных городах можно выгодно продать, обменять или утилизировать подержанную технику.

Содержание

Как продать старую технику выгодно

Самый простой способ - разместить объявление на популярных онлайн-площадках, таких как OLX, Prom.ua или в специализированных группах в Facebook и Telegram. Чтобы быстрее найти покупателя:

Укажите подробные характеристики устройства (год выпуска, состояние, комплектацию)

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Определите адекватную цену, изучив аналогичные предложения

В Киеве и других городах работают сервисы, которые выкупают старую технику на месте. Например, сервис "Продай БУ" предлагает мгновенную оценку, вывоз и расчет наличными. Это удобный вариант для тех, кто не хочет тратить время на поиск покупателей.

Где можно обменять старую технику

Многие магазины электроники предлагают программы трейд-ин, позволяющие сдать старое устройство и получить скидку на покупку нового. В Украине такие программы действуют в крупных сетях:

"Цитрус" и "Алло" - принимают смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику с доплатой за новую модель

Rozetka, Comfy - регулярно проводят акции по обмену гаджетов

Кроме того, существуют специализированные сервисы, где можно обновить технику на выгодных условиях.

Как правильно утилизировать старую технику

Если гаджет окончательно вышел из строя и его нельзя продать или обменять, важно сдать его в пункты приема электронных отходов. Это поможет избежать вреда для окружающей среды и даже сэкономить деньги на вывозе мусора.

Где утилизировать бытовую технику по всей Украине

Samsung принимает старые телефоны, планшеты, повербанки и другие аккумуляторы. Устройства можно отправить Новой почтой или сдать в сервисный центр. После накопления техники ее перевозят на переработку.

В Киеве сдать старую технику можно в Центр управления отходами, который ранее принимал устройства бесплатно для физических лиц как вторсырье. Однако пункт на ул. Полковника Шутова, 16 сейчас закрыт, но по телефону можно уточнить актуальные места приема ненужных гаджетов.

Еще один вариант - компания "Экологические инвестиции", которая в основном работает с бизнесом, но периодически организует дни приема для населения. В такие дни бесплатно принимают мелкую электронику, батарейки, лампы и другие опасные отходы.

Во Львове утилизировать бытовую технику можно через Львовспецкоммунтранс, который принимает устаревшие устройства на переработку. Услуга доступна только для жителей Львова и Львовской территориальной громады, а стоимость утилизации составляет 29 копеек за 1 кг отходов.

Также во Львове работает НПП "Эко утилизация", где можно сдать офисную и бытовую технику, телевизоры, холодильники, стиральные машины и другие устройства. Прием осуществляется на ул. Городоцкая, 20.

В Одессе переработкой техники занимаются "Экотехнологии", которые принимают бытовую электронику, компьютеры и мобильные телефоны на ул. Промышленной, 2. Кроме того, сервис "ГринТек" предлагает услуги по вывозу и утилизации старых гаджетов как для физических лиц, так и для бизнеса.

В Днепре сдать ненужную технику можно в компанию "Эко-Днепр", где принимают старые устройства, батарейки и аккумуляторы. Дополнительно работает сервис "ДнепрЭко", предоставляющий услуги по переработке бытовой и офисной электроники.

В Харькове функционирует "ХарьковЭкоРесурс", предлагающий утилизацию старых гаджетов как для частных лиц, так и для организаций.