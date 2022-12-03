RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать при первых симптомах заболевания: алгоритм последующих действий

Что делать при первых симптомах заболевания (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой из-за существенного понижения температуры люди могут заболеть. Важно при первых проявлениях симптомов обратиться к семейному врачу. Однако сейчас из-за войны не у всех есть такая возможность, поэтому стоит знать, что делать в таком случае.

Об этом рассказала семейный врач и инфекционист Олеся Радковская в Instagram.

Что делать при первых проявлениях болезни

В такой ситуации важно не навредить и не паниковать.

Сейчас многие люди ограничены в медицинской помощи из-за обстрелов россиян, но большинство имеет возможность обратиться к врачу, поэтому:

  • Если вы заболели и это симптомы ОРВИ, то лечение симптоматическое: обильное питье, промывание носа, сбивание температуры. Если состояние ухудшается - немедленно к врачу;
  • Обострение хронической болезни - свяжитесь с врачом или больницей, где лечили предварительный рецидив болезни;
  • Острая боль живота - осмотр у врача. Напередодні визита нельзя принимать обезболивающие;
  • Высокое давление и головная боль - принимаете лекарства для снижения давления, если не становится лучше, то к врачу;
  • Рвота, диарея - пить много воды и сорбенты.

Врач говорит, что при первых симптомах заболевания, если это рабочие часы и будний день - связаться со своим врачом. Если выходной день - напишите ему, или сразу поезжайте в больницу.

Чтобы не возникало никаких болезней и других проблем, следует постоянно ходить на профилактические осмотры.

Добавим, что сейчас активно растет заболеваемость ОРВИ. Он проявляется внезапно и остро: резко выраженная ломота в теле, озноб и головные боли.

Вакцинация против гриппа в Украине рекомендована. Поэтому ее сделать можно только за собственные средства. Вакцину можно:

  • приобрести в аптеке и сделать у своего семейного врача;
  • сделать в частной клинике;

Раньше мы писали о первых симптомах цистита, с которыми немедленно нужно к врачу.

Также мы писали, что сделать, чтобы не заболеть после контакта с больными.

Читайте РБК-Украина в Google News
болезньврачиОРВИ