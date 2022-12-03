Что делать при первых симптомах заболевания: алгоритм последующих действий

Зимой из-за существенного понижения температуры люди могут заболеть. Важно при первых проявлениях симптомов обратиться к семейному врачу. Однако сейчас из-за войны не у всех есть такая возможность, поэтому стоит знать, что делать в таком случае.
Об этом рассказала семейный врач и инфекционист Олеся Радковская в Instagram.
В такой ситуации важно не навредить и не паниковать.
Сейчас многие люди ограничены в медицинской помощи из-за обстрелов россиян, но большинство имеет возможность обратиться к врачу, поэтому:
Врач говорит, что при первых симптомах заболевания, если это рабочие часы и будний день - связаться со своим врачом. Если выходной день - напишите ему, или сразу поезжайте в больницу.
Чтобы не возникало никаких болезней и других проблем, следует постоянно ходить на профилактические осмотры.
Добавим, что сейчас активно растет заболеваемость ОРВИ. Он проявляется внезапно и остро: резко выраженная ломота в теле, озноб и головные боли.
Вакцинация против гриппа в Украине рекомендована. Поэтому ее сделать можно только за собственные средства. Вакцину можно:
Раньше мы писали о первых симптомах цистита, с которыми немедленно нужно к врачу.
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