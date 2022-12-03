Что делать при первых симптомах заболевания: алгоритм последующих действий

Зимой из-за существенного понижения температуры люди могут заболеть. Важно при первых проявлениях симптомов обратиться к семейному врачу. Однако сейчас из-за войны не у всех есть такая возможность, поэтому стоит знать, что делать в таком случае.

Об этом рассказала семейный врач и инфекционист Олеся Радковская в Instagram .

Что делать при первых проявлениях болезни

В такой ситуации важно не навредить и не паниковать.

Сейчас многие люди ограничены в медицинской помощи из-за обстрелов россиян, но большинство имеет возможность обратиться к врачу, поэтому:

Если вы заболели и это симптомы ОРВИ, то лечение симптоматическое: обильное питье, промывание носа, сбивание температуры. Если состояние ухудшается - немедленно к врачу;

Обострение хронической болезни - свяжитесь с врачом или больницей, где лечили предварительный рецидив болезни;

Острая боль живота - осмотр у врача. Напередодні визита нельзя принимать обезболивающие;

Высокое давление и головная боль - принимаете лекарства для снижения давления, если не становится лучше, то к врачу;

Рвота, диарея - пить много воды и сорбенты.

Врач говорит, что при первых симптомах заболевания, если это рабочие часы и будний день - связаться со своим врачом. Если выходной день - напишите ему, или сразу поезжайте в больницу.

Чтобы не возникало никаких болезней и других проблем, следует постоянно ходить на профилактические осмотры.

Добавим, что сейчас активно растет заболеваемость ОРВИ. Он проявляется внезапно и остро: резко выраженная ломота в теле, озноб и головные боли.

Вакцинация против гриппа в Украине рекомендована. Поэтому ее сделать можно только за собственные средства. Вакцину можно: