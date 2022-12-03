Что делать при первых симптомах заболевания: алгоритм последующих действий
Зимой из-за существенного понижения температуры люди могут заболеть. Важно при первых проявлениях симптомов обратиться к семейному врачу. Однако сейчас из-за войны не у всех есть такая возможность, поэтому стоит знать, что делать в таком случае.
Об этом рассказала семейный врач и инфекционист Олеся Радковская в Instagram.
Что делать при первых проявлениях болезни
В такой ситуации важно не навредить и не паниковать.
Сейчас многие люди ограничены в медицинской помощи из-за обстрелов россиян, но большинство имеет возможность обратиться к врачу, поэтому:
- Если вы заболели и это симптомы ОРВИ, то лечение симптоматическое: обильное питье, промывание носа, сбивание температуры. Если состояние ухудшается - немедленно к врачу;
- Обострение хронической болезни - свяжитесь с врачом или больницей, где лечили предварительный рецидив болезни;
- Острая боль живота - осмотр у врача. Напередодні визита нельзя принимать обезболивающие;
- Высокое давление и головная боль - принимаете лекарства для снижения давления, если не становится лучше, то к врачу;
- Рвота, диарея - пить много воды и сорбенты.
Врач говорит, что при первых симптомах заболевания, если это рабочие часы и будний день - связаться со своим врачом. Если выходной день - напишите ему, или сразу поезжайте в больницу.
Чтобы не возникало никаких болезней и других проблем, следует постоянно ходить на профилактические осмотры.
Добавим, что сейчас активно растет заболеваемость ОРВИ. Он проявляется внезапно и остро: резко выраженная ломота в теле, озноб и головные боли.
Вакцинация против гриппа в Украине рекомендована. Поэтому ее сделать можно только за собственные средства. Вакцину можно:
- приобрести в аптеке и сделать у своего семейного врача;
- сделать в частной клинике;
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