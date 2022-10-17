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Что делать, если вам отказываются делать прививки: алгоритм действий

Не соглашайтесь с отказом ни в коем случае (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Со сменой времени года в Украине повысился уровень заболеваемости Covid-19, а пункты вакцинации возобновили свою работу.

Однако украинцы могут столкнуться с отказом в прививке.

Минздрав опубликовал инструкцию, что делать и куда обращаться в таких случаях.

Что делать в случае отказа прививки в пункте вакцинации?

Прежде всего, если вам отказывают в прививке, не соглашайтесь на это.

Спросите и запишите имя, фамилию, отчество и должность отказывающего вам медицинского работника, а также на каком основании вас не хотят вакцинировать.

Если работник апеллирует к отсутствию декларации с лечащим врачом или местной прописки, настаивайте, что это не может быть поводом для отказа.

Если для вас не хотят открывать новый флакон коронавирусной вакцины, ведь нет других желающих, доказывайте свое право на это. В этом случае можно ссылаться на письмо Минздрава о том, что открывать флакон с многодозной вакциной можно с появлением первого пациента.

Куда обращаться в случае отказа?

Если решить проблему так и не удалось, обратитесь к главному врачу (руководителю) медучреждения и объясните суть проблемы.

Если это не помогло, пишите официальную жалобу в департамент или управление здравоохранения вашего города или области. Найти их перечень можно по ссылке.

Жалобу можно подать в контакт-центре МОЗ по телефону 0 800 60 20 19, или заполнив электронную форму по ссылке.

В Минздраве также напоминают, что все прививки по Национальному календарю прививок в Украине и вакцинация от коронавируса безвозмездны в государственных или частных клиниках Украины, имеющих договор с Национальной службой здоровья.

Поэтому при взыскании с вас средств за получение услуги обращайтесь в соответствующие службы.

Фото: facebook.com/moz.ukr

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