Что делать, если в отношениях пропал секс: психолог дал 5 простых советов

Сильные стрессы, жизненные неурядицы, недовольство собой или отношениями с партнером - это все порой приводит к тому, что у пары исчезает секс. Либидо гаснет, организму просто не до этого, так как мозг занят постоянным решение сложных жизненных задач.
Доктор философских наук, автор многих книг, член Американской психологической ассоциации, психолог Джоэл Блок дал 5 простых советов, которые помогут улучшить интимную жизнь.
По словам доктора Блока, нервной системе сложно переносить проблемы в повседневной жизни, поэтому из-за сильных и частых стрессов либидо начинает гаснуть. Интимная жизнь - это выброс гормонов счастья, которые необходимы абсолютно всем.
Есть несколько хитростей, которые помогут паре вернуть страсть и близость во время сильных нервных напряжений.
Практикуйте прикосновения. Прикасайтесь к своему партнеру: гладьте его по щеке, руке, спине, массируйте плечи, обнимайте. Прикосновения - важный момент в отношениях и физический контакт должен стать привычкой у обоих партнеров.
Отдыхайте друг от друга. На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы уехать на сутки к родителям, остаться с ночевкой у друзей или даже снять номер в гостинице на один день - все это нормально. Любому человеку нужно побыть одному или с другими людьми, чтобы переключиться и сменить обстановку.
Начните вместе заниматься спортом. Это может быть обычная утренняя зарядка, совместная езда на велосипеде, поход на бассейн. Физическая нагрузка помогает расслабиться и переключиться. А ощущение, что вы делаете это вместе, помогает вернуть страсть.
Найдите совместное хобби. Желательно такое, от которого вы будете испытывать прилив той самой детской радости. Сходите вместе на мастер-класс, покатайтесь верхом, нарисуйте вместе картину. Вы начнете вместе проживать новые эмоции - это очень важно. И такие вещи сближают.
Договоритесь о "хозяйственном отпуске". Разрешите своему партнеру несколько дней совершенно ничего не делать по дому: не отвечать на звонки, не готовить, не стирать, не заправлять кровать, не обслуживать детей, даже возьмите на себя заваривание чая своей половинке. А потом поменяйтесь местами. Забота друг о друге повлечет за собой всплеск нежных чувств.
"Ни в коем случае не давите на партнера, если он находится в сильном стрессе. Лучше подумайте вместе, как вы можете решить эту проблему, что еще можно сделать, чтобы избавить любимого человека от страданий. И научитесь переключаться. Тут отлично помогут хобби, путешествие, даже генеральная уборка, в конце концов", - рекомендует психолог.
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