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Что делать, если "спалили" мужчину за просмотром фильмов для взрослых

Норма ли, когда мужчина смотрит взрослые фильмы (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Первая мысль, которая озаряет женщину, что "спалила" своего возлюбленного за просмотром порно да еще и недайбоже - мастурбацией: "Со мной что-то не так", "Он меня больше не хочет"... Но чаще всего такие сомнения - ложны.

Об этом рассказала в Instagram психолог, сексолог, семейный консультант Юлия Дамочкина.

Это измена?

Психолог уверяет, что нет. И вот почему.

По словам психолога, просмотр порно - это лишь визуальная стимуляция нервной системы, усиливающая возбуждение.

Часто мужчина мастурбирует под такое визуальное сопровождение, потому что так быстрее и легче получить физическую и эмоциональную разрядку.

Мужчины мастурбируют под порно, чтобы просто сбросить напряжение, расслабиться, переключить внимание с рутинной деятельности, разбавить приятными впечатлениями грустный день и т. д.

Как насчет интима с партнершей?

Секс с партнершей при этом может быть отличный и вполне удовлетворительный.

Просто порно это - легко, это гораздо быстрее, чем заниматься сексом с женщиной, устраивая полноценную прелюдию, и это всегда доступно.

"Так что не надо бить тревогу, девушки, все в порядке! Вы по-прежнему сексуальны и желанны. Просто иногда мужчине может хотеться быстрой разрядки, когда вы не рядом", - отмечает психолог.

Главное, чтобы это не переросло в порнозависимость, когда мужчина игнорирует вас, ваши потребности, при этом его половая жизнь - вполне регулярная. То есть он получает разрядку исключительно через просмотр порно и мастурбацию.

Как насчет девушек

Интересно, что такие жалобы от девушек сексолог слышит постоянно, а вот от мужчин - ни разу.

У мужчин больше пунктик на сексуальных игрушек, которыми пользуются девушки. Вот к ним парни могут испытывать своего рода ревность...

Раньше мы писали, как первый секс может повлиять на вашу дальнейшую жизнь.

Также узнайте про самую грубую ошибку мужчин в постели, из-за которой интим с ними становится "никаким".

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