Что делать, если вас положили "мордой в асфальт" при задержании: советы адвоката

Очень часто бывает, что при нарушении ПДД, вас останавливает полиция, но вы не согласны. И тогда при задержании используют газ, избиение, наручники.
Что делать при задержании "мордой в асфальт", рассказал в новом видео адвокат Роман Симутин.
Правозащитник советует не идти сразу подавать заявление в Государственное бюро расследований. Отправляйтесь к адвокату, а с ним в суд, чтобы отменить постановление о наложении штрафа за нарушение ПДД и протоколов за хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции.
"Поверьте, это стандартный набор при задержании. И когда отмените все постановления - пишите заявление в ДБР", - написал Роман.
Срок обжалования постановления о штрафе - 10 суток. Если вы этого не сделали, значит, согласились с нарушением. Соответственно действия сотрудников полиции при задержании были правомерными.
Отменяет все постановления о нарушении ПДД и протоколах о хулиганстве, сопротивлении полиции и т. п. То есть полностью отбеливает водителя.
И только после этого подает заявление в ДБР с требованием возбудить уголовное дело.
Параллельно – он подает иск о признании действий полиции неправомерными.
На момент задержания водителя полиция преимущественно действительно злоупотребляет своими полномочиями.
"Поэтому, когда в ходе расследования становится очевидным превышение полномочий, то включаются "старшие братья" и пытаются не допустить закрытия дел в отношении водителя в суде, так как, если суд отменит все постановления – значит водитель ничего не нарушал и применение силы и спецсредств в отношении последнего были незаконными, а это - прямой путь к обвинению полицейских", - написал Симутин.
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