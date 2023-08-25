Что делать, если вас положили "мордой в асфальт" при задержании: советы адвоката

К кому обратиться за помощью

Правозащитник советует не идти сразу подавать заявление в Государственное бюро расследований. Отправляйтесь к адвокату, а с ним в суд, чтобы отменить постановление о наложении штрафа за нарушение ПДД и протоколов за хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции.

"Поверьте, это стандартный набор при задержании. И когда отмените все постановления - пишите заявление в ДБР", - написал Роман.

Очень важная деталь

Срок обжалования постановления о штрафе - 10 суток. Если вы этого не сделали, значит, согласились с нарушением. Соответственно действия сотрудников полиции при задержании были правомерными.

Что делает адвокат

Отменяет все постановления о нарушении ПДД и протоколах о хулиганстве, сопротивлении полиции и т. п. То есть полностью отбеливает водителя.

И только после этого подает заявление в ДБР с требованием возбудить уголовное дело.

Параллельно – он подает иск о признании действий полиции неправомерными.

На момент задержания водителя полиция преимущественно действительно злоупотребляет своими полномочиями.

"Поэтому, когда в ходе расследования становится очевидным превышение полномочий, то включаются "старшие братья" и пытаются не допустить закрытия дел в отношении водителя в суде, так как, если суд отменит все постановления – значит водитель ничего не нарушал и применение силы и спецсредств в отношении последнего были незаконными, а это - прямой путь к обвинению полицейских", - написал Симутин.