Что делать, если ваш партнер отказывается от секса

Что делать, если ваш партнер отказывает вам в сексе

"Когда партнер отказывает в сексе - стоит искать причину в себе. А вообще когда случаются такие истории, то к этому вопросу нужно подходить не только со стороны, что причина может быть в вас или в нем - это нужно рассматривать с двух сторон", - сразу отмечает психолог.

Очень многие пары страдают из-за того, что они сразу друг на друга нападают с критикой: "Это ты виноват, я здесь не причем", поэтому нужно рассматривать и подходить комплексно к этому вопросу.

Что делать, если партнер отказывает в сексе (фото: Freepik)

Также Юлия рассказала, что может стать причиной резкого нежелания вас со стороны партнера и о чем это свидетельствует.

"Например, если вы знаете свою половую конституцию и своего партнера, например они одинаковы, то есть вы хотите секса примерно одинаковое количество раз. Или они разные, но вы договорились и у вас с этим все окей - это уже хорошо", - говорит сексолог.

Белая отметила, что ближе к осени когда приходят холода, когда раньше темнеет, начинаются осенние депрессии - это все может сказаться на близости между людьми. Кроме этого не нужно забывать о таких факторах как погода, магнитные бури, планеты - это все также может влиять как на мужчину, так и на женщину и, конечно, на желание близости.

Вообще когда мы говорим о том, что партнер отказывается от секса, нужно учесть, что когда отказывает женщина - это могут быть одни причины, а когда мужчина - это другие причины.

"Например, партнерша может не хотеть своего мужчину из-за тех же разногласий биоритмов - не надо забывать о женских ПМС. Вот в этот момент женщина может резко не хотеть, ее может раздражать мужчина, она может быть агрессивной. А надо вспомнить и обратить внимание на то, когда это больше всего ее раздражает. И тут мы снова возвращаемся к ПМС, надо напомнить мужчине, что у вас сейчас такие дни и уже на восьмой десятый день после первого дня менструации - можно понемногу сближаться и напомнить, что вы можете быть здесь и сейчас тигрицей и готовы раскрыть все его тайные желания", - говорит Юлия.

Что делать, если партнер отказывает в сексе (фото: Freepik)

Также сексолог отметила, что женщины могут отказывать в утреннем сексе, потому что большинство из нас многозадачны, они утром заняты другими делами по типу собрать детей в школу, приготовить завтрак и так далее.

А у мужчины за ночь половой гормон повышается, более того, ночные сны могут провоцировать утром желание полового акта. Но любая многозадачная женщина, когда закроет все свои вопросы - может вернуться домой вместо обеда в кафешке и уже вместе с партнером получить удовольствие.

Может ли влиять определенное поведение и психологические особенности партнера на желание секса с вами

"Это собственно о психологическом здоровье, о ментальном здоровье и о собственных переживаниях, мыслях, потому что мужчина - это не секс-машина, он также может быть чем-то огорчен, у него могут быть переживания, свои проблемы и даже мужчины с высоким уровнем половой конституции, с активным таким темпераментом, могут также быть подавлены и не хотеть секса", - делится психолог.

Хотя нужно разделять также сексуальное удовольствие по типу "снять напряжение" и "получить удовольствие" - потому что не все могут это вместе соединить и большинство не может даже это различить, разделить скажем так!

"А знаете что самое интересное в этом вопросе? Что если мужчина, например, все же берем мужчину, отказывает женщине, то она сразу думает, что у него появилась другая женщина - это 90% просто так думают. Мы этот вариант 100% не будем возражать, потому что бывают разные случаи, но все же возвращаясь вопросам психологических причин и поведения, что может вызвать нежелание - надо вспоминать о сегодняшнем стрессе, который у мужчины может быть. Эта депрессия как осенняя, так и какая-то другая. Мы не закрываем все эти факторы, кроме этого, у партнера могут быть проблемы физиологического характера, с которыми надо обращаться к урологу - это может быть простатит или что-то серьезнее", - рассказывает Юлия.

Что делать, если партнер отказывает в сексе (фото: Freepik)

Эксперт отметила, если все же причину отсутствия желания мы не находим в стрессе и физических проблемах, нужно не забывать о проблемах в отношениях.

Здесь женщина может не хотеть партнера, потому что для нее контакт происходит сначала в голове, то есть, она сначала должна захотеть его и возбудиться в голове, а затем оно будет происходить и ниже.

У мужчин немного легче с этим процессом, у них больше работает нижняя часть, а потом уже получается немного выше. Поэтому, когда проблемы в отношениях - женщина может отказать в половом акте мужчине.

Как нужно общаться с партнером, который вас не хочет

Очень многие боятся таких открытых разговоров и они начинают фантазировать о причинах отсутствия секса - это очень плохая стратегия, ее не нужно выбирать. Юля советует сразу отпускать такое заблуждение.

А вот, чтобы решить вопрос, можно использовать упражнение "Зеркало", то есть, вы рассказываете партнеру, как вы видите его поведение и спрашиваете, например, "Мне кажется, что ты очень обеспокоен, ты не открываешься мне, не реагируешь на мои какие-то заигрывания, что происходит, я переживаю!"

И получается, что все же из-за эмоций мы все равно говорим, "Пожалуйста, поговори со мной". То есть, стараемся не отходить от стратегии поговорить, но не так прямо в глаза говорим, как мы видим это со стороны.

И опять же, здесь мы не говорим об оскорблении, это упражнение не о том, чтобы уколоть человека и сделать больно за все это. А о том, чтобы договориться и разобрать вопрос, найти выход вместе.

Что делать, если партнер отказывает в сексе (фото: Freepik)

Какие способы существуют для возвращения желания

"Чтобы наладить этот момент и вернуть желание, прежде всего мы выясняем случившееся, мы говорим друг с другом, пытаемся понять своего партнера, хотя есть некоторые партнеры, например, интроверты - они все в себе держат и им очень трудно открыться, они свою проблему проживают внутри. А экстраверты чуть-чуть легче идут на контакт, им легче об этом рассказывать но все равно надо договариваться", - советует сексолог.

Если оба партнера заинтересованы в нормальных отношениях, партнеры будут открыты друг к другу.

Юлия советует несколько способов для возвращения сексуального интереса между партнерами:

можно использовать карточные игры, в которых прописаны вопросы друг к другу о том, каким ты видишь ваш секс, что ты хочешь, как можно открыться друг другу

также можно вместе посмотреть какой-нибудь классный эротический фильм и во время просмотра более разбудить друг друга

можно почитать вместе эротическую книгу 18+ - это также может уровень возбуждения поднять и таким образом заинтересовать друг друга.

"И в конце могу сказать, что самое главное, когда так происходит в нашей жизни, что партнер не хочет секса - не надо себя винить и пытаться искать причину только в себе. Не надо искать кого-то сразу на стороне, чтобы закрыть этот вопрос, не надо заставлять своего партнера если он не хочет делать то или иное. Ну а если вы не можете справиться сами, конечно вы можете обратиться к сексологу, который может выяснить это физиологические проблемы или психологические, или это проблема в паре существует", - подытожила психолог.