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Как понять, что бутылочная вода из магазина качественная и безопасная: основные признаки

Что должно быть указано на бутылках с водой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Качество и безопасность питьевой воды - один из факторов здоровья и санитарного благополучия населения. В частности, на бутылках с водой должна быть указана определенная информация.

На что обратить внимание при покупке бутылочной воды в магазине, сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Facebook.

Что должно быть указано

Украинцам напомнили, что показатели качества питьевой воды должны соответствовать Государственным санитарным нормам и правилам "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком", утвержденным приказом Минздрава Украины от 12.05.2012 400.

В соответствии с приказом, питьевая вода должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, иметь благоприятные органолептические свойства и безвредный химический состав.

При покупке бутилированной питьевой воды следует обратить внимание на этикетку, где должна быть обязательно указана следующая информация:

  • "Вода питьевая", ее название, вид (обработанная, необработанная), искусственно-минерализованная, искусственно-фторированная, искусственно-йодированная, с оптимальным содержанием минеральных веществ, газированная (сильно-, средне-, слабо-) или негазированная
  • состав ("вода питьевая" и перечень веществ, в частности консервантов, макро- и микроэлементов)
  • фактические значения показателей физиологической полноценности минерального состава воды
  • условия хранения
  • объем тары
  • дата изготовления и дата окончания срока годности
  • наименование, местонахождение и телефоны производителя
  • место изготовления воды
  • вид исходной воды, местонахождение подземного источника питьевого водоснабжения и номер и глубина скважины
  • номер партии производства
  • название нормативного документа, определяющего требования по качеству питьевой воды

Важно, если вы покупаете или берете воду в пунктах разлива, то указанная выше информация должна быть изложена на информационном письме, которое должно быть размещено на видном месте.

Что следует знать о воде

Фасованная вода

К этой воде относится минеральная (полученная из подземного источника, которая подвергалась изменению и воздействию, содержит много минералов, в частности магний и кальций). Минеральные воды представляют собой столовые, лечебно-столовые и лечебные воды.

В воде соблюдены нормы минерального и бактериологического состава.

Фасованные воды могут быть негазированными и газированными (в которые добавляют углекислый газ). Также есть ароматизированы - это вода с сахаром или искусственными подсластителями, которая содержит натуральные или искусственные ароматизаторы.

Вода из-под крана

Сюда относится вода из водоема или скважин, очищенная от вредных веществ, таких как бактерии, грибки и паразиты и контролируемая властями города.

Дистиллированная

Это вода, которую кипятят, а пар собирается и конденсируется обратно в жидкость.

Вода из колодца

Такая вода поступает прямо из-под земли, она неочищенная и несет в себе ряд рисков, если ее не проверять.

Ранее мы сообщали о способах, которые помогут платить за воду меньше.

Также мы писали, что произойдет с организмом, если ежедневно пить газировку.

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