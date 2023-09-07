Как понять, что бутылочная вода из магазина качественная и безопасная: основные признаки

Качество и безопасность питьевой воды - один из факторов здоровья и санитарного благополучия населения. В частности, на бутылках с водой должна быть указана определенная информация.
На что обратить внимание при покупке бутылочной воды в магазине, сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Facebook.
Украинцам напомнили, что показатели качества питьевой воды должны соответствовать Государственным санитарным нормам и правилам "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком", утвержденным приказом Минздрава Украины от 12.05.2012 400.
В соответствии с приказом, питьевая вода должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, иметь благоприятные органолептические свойства и безвредный химический состав.
При покупке бутилированной питьевой воды следует обратить внимание на этикетку, где должна быть обязательно указана следующая информация:
Важно, если вы покупаете или берете воду в пунктах разлива, то указанная выше информация должна быть изложена на информационном письме, которое должно быть размещено на видном месте.
Фасованная вода
К этой воде относится минеральная (полученная из подземного источника, которая подвергалась изменению и воздействию, содержит много минералов, в частности магний и кальций). Минеральные воды представляют собой столовые, лечебно-столовые и лечебные воды.
В воде соблюдены нормы минерального и бактериологического состава.
Фасованные воды могут быть негазированными и газированными (в которые добавляют углекислый газ). Также есть ароматизированы - это вода с сахаром или искусственными подсластителями, которая содержит натуральные или искусственные ароматизаторы.
Вода из-под крана
Сюда относится вода из водоема или скважин, очищенная от вредных веществ, таких как бактерии, грибки и паразиты и контролируемая властями города.
Дистиллированная
Это вода, которую кипятят, а пар собирается и конденсируется обратно в жидкость.
Вода из колодца
Такая вода поступает прямо из-под земли, она неочищенная и несет в себе ряд рисков, если ее не проверять.
Ранее мы сообщали о способах, которые помогут платить за воду меньше.
Также мы писали, что произойдет с организмом, если ежедневно пить газировку.