Что не должен делать врач, когда сообщает родителям о болезни ребенка

Что известно

В частности, этим порядком также должны пользоваться врачи, сообщающие диагноз детям после 14 лет.

Медик должен предоставить родителям полную информацию о состоянии здоровья ребенка, необходимых исследованиях и лечении, а также рассказать все прогнозы развития заболевания.

Информацию следует подавать нейтрально, с простой лексикой, без профессионализмов. Также врач должен рассказать о болезни все, что ему известно.

Что не должен делать врач

Врач не должен рекомендовать прерывать беременность или каким-либо образом влиять на решение родителей об отказе от ребенка. Исключением являются медицинские показания для прерывания беременности.

Специалист может предоставить родителям все возможные варианты лечения, но решение всегда за законными представителями ребенка.

По данным ВОЗ, от 4-6% детей рождаются с нарушениями развития. А у 15% детей патологию обнаруживают в течение первых 5-10 лет жизни.

К чему может привести неосторожность врачей

Часто неосторожные слова, собственные суждения врача или размышления вслух о диагнозе могут стать причиной долгого стресса родителей, что окажет негативное влияние на дальнейшую реабилитацию ребенка и его адаптацию.

Худшие сценарии - когда из-за этого возникают затяжные депрессии, влияющие на развод семьи или даже отказ от ребенка.