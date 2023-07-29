Что нужно сделать с телефоном, чтобы выгодно его продать: список обязательных действий

Как продать телефон

Специалисты дали несколько рекомендаций тем людям, которые хотят продать подержанный смартфон быстро и выгодно. В частности, придерживайтесь таких советов:

Сначала нужно определить срок, за который нужно продать смартфон. Если времени нет, то нужно устанавливать цену ниже, чем у конкурентов

Следует следить за объявлением. Если оно расположено на торговой площадке, нужно смотреть, чтобы оно было не дальше третьей страницы выдачи результата

Важно грамотно составить объявление. Здесь должны быть расписаны все характеристики и нюансы

Важно сделать качественные фотографии с разных ракурсов

Можно снизить цену, например, через неделю и написать, что стоимость снижена

При продаже нужно четко рассказать обо всех проблемах данного гаджета. В противном случае покупатель может потребовать возврата денег через пару дней

Наружная очистка

Важно, что телефон должен не просто работать, но и выглядеть презентабельно, иначе его не удастся продать.

В частности, следует выполнить следующие действия:

очистить разъемы зарядного устройства ватной палочкой или зубочисткой

аккуратно почистить наушники зубочисткой, сильно не нажимая, чтобы их не повредить

протереть экран специальными влажными салфетками или спреем без спирта

под задней крышкой тоже желательно почистить гаджет, но лучше это делать у специалиста, а если отважились сами, то протирайте там все только сухой тряпочкой

Весь комплект

Перед продажей желательно найти коробку от гаджета, инструкцию к нему и все аксессуары, особенно если еще не кончилась гарантия. Все потому, что покупатель захочет убедиться, что гаджет не ворован, а честно куплен в магазине.

Сохранение данных

Некоторые гаджеты оснащены операционной системой Андроид, которая способна автоматически копировать основную часть данных аккаунтов и настроек в Google. Она переносит такие данные, как контакты, настройки Wi-Fi, установленные программы и параметры интерфейса.

Важно, что о копировании личных фотографий на Андроиде придется позаботиться самому, а вот операционная система iOS скопирует это самостоятельно.

Чтобы включить резервное копирование, необходимо:

в настройках найти раздел, отвечающий за сброс и восстановление

выбрать Google-аккаунт

включить резервирование и автовосстановление

подождать примерно 30 минут до завершения копирования

Чтобы перенести всю скопированную информацию на новый гаджет, просто подключите к нему свой аккаунт Google и все автоматически загрузится.

Не забудьте извлечь SIM-карту

Если вы продаете телефон, то не забудьте достать свою SIM-карту.

Также flash-память лучше почистить или продать телефон без нее, если она не входила в начальную комплектацию.

Если без нее продать гаджет не удается, нужно выполнить очистку. Для этого зайдите в настройку телефона в разделе "Накопители" и нажмите кнопку удаления данных.

Сброс к заводским настройкам

Важно помнить, что в процессе использования гаджета вы его настраивали под себя, что может совсем не подойти новому владельцу. Поэтому необходимо произвести сброс настроек к заводским.

На телефоне Андроид:

зайдите в меню настроек

выберите пункт "Копирование и сброс"

нажмите "Сброс к исходным настройкам" или подобную надпись

В системе iOS: