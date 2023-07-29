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Что нужно сделать с телефоном, чтобы выгодно его продать: список обязательных действий

Что нужно сделать перед продажей телефона (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Покупая новый гаджет, хочется выгодно продать старый. Однако сначала нужно позаботиться о персональной информации, такой как пароли от аккаунтов и банковских карт. Только после этого готовить к продаже.

Об этом сообщает Itechua.

Как продать телефон

Специалисты дали несколько рекомендаций тем людям, которые хотят продать подержанный смартфон быстро и выгодно. В частности, придерживайтесь таких советов:

  • Сначала нужно определить срок, за который нужно продать смартфон. Если времени нет, то нужно устанавливать цену ниже, чем у конкурентов
  • Следует следить за объявлением. Если оно расположено на торговой площадке, нужно смотреть, чтобы оно было не дальше третьей страницы выдачи результата
  • Важно грамотно составить объявление. Здесь должны быть расписаны все характеристики и нюансы
  • Важно сделать качественные фотографии с разных ракурсов
  • Можно снизить цену, например, через неделю и написать, что стоимость снижена
  • При продаже нужно четко рассказать обо всех проблемах данного гаджета. В противном случае покупатель может потребовать возврата денег через пару дней

Наружная очистка

Важно, что телефон должен не просто работать, но и выглядеть презентабельно, иначе его не удастся продать.

В частности, следует выполнить следующие действия:

  • очистить разъемы зарядного устройства ватной палочкой или зубочисткой
  • аккуратно почистить наушники зубочисткой, сильно не нажимая, чтобы их не повредить
  • протереть экран специальными влажными салфетками или спреем без спирта
  • под задней крышкой тоже желательно почистить гаджет, но лучше это делать у специалиста, а если отважились сами, то протирайте там все только сухой тряпочкой

Весь комплект

Перед продажей желательно найти коробку от гаджета, инструкцию к нему и все аксессуары, особенно если еще не кончилась гарантия. Все потому, что покупатель захочет убедиться, что гаджет не ворован, а честно куплен в магазине.

Сохранение данных

Некоторые гаджеты оснащены операционной системой Андроид, которая способна автоматически копировать основную часть данных аккаунтов и настроек в Google. Она переносит такие данные, как контакты, настройки Wi-Fi, установленные программы и параметры интерфейса.

Важно, что о копировании личных фотографий на Андроиде придется позаботиться самому, а вот операционная система iOS скопирует это самостоятельно.

Чтобы включить резервное копирование, необходимо:

  • в настройках найти раздел, отвечающий за сброс и восстановление
  • выбрать Google-аккаунт
  • включить резервирование и автовосстановление
  • подождать примерно 30 минут до завершения копирования

Чтобы перенести всю скопированную информацию на новый гаджет, просто подключите к нему свой аккаунт Google и все автоматически загрузится.

Не забудьте извлечь SIM-карту

Если вы продаете телефон, то не забудьте достать свою SIM-карту.

Также flash-память лучше почистить или продать телефон без нее, если она не входила в начальную комплектацию.

Если без нее продать гаджет не удается, нужно выполнить очистку. Для этого зайдите в настройку телефона в разделе "Накопители" и нажмите кнопку удаления данных.

Сброс к заводским настройкам

Важно помнить, что в процессе использования гаджета вы его настраивали под себя, что может совсем не подойти новому владельцу. Поэтому необходимо произвести сброс настроек к заводским.

На телефоне Андроид:

  • зайдите в меню настроек
  • выберите пункт "Копирование и сброс"
  • нажмите "Сброс к исходным настройкам" или подобную надпись

В системе iOS:

  • зайдите в настройки
  • выберите "Основные"
  • далее пункт "Сброс" и "Стереть все содержимое и настройки"

 

Ранее мы сообщали, какие признаки свидетельствуют о том, что телефон заражен вирусами.

Также мы писали, что летом категорично нельзя делать с телефоном, чтобы не повредить его.

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