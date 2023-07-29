Что нужно сделать с телефоном, чтобы выгодно его продать: список обязательных действий

Покупая новый гаджет, хочется выгодно продать старый. Однако сначала нужно позаботиться о персональной информации, такой как пароли от аккаунтов и банковских карт. Только после этого готовить к продаже.
Об этом сообщает Itechua.
Специалисты дали несколько рекомендаций тем людям, которые хотят продать подержанный смартфон быстро и выгодно. В частности, придерживайтесь таких советов:
Важно, что телефон должен не просто работать, но и выглядеть презентабельно, иначе его не удастся продать.
В частности, следует выполнить следующие действия:
Перед продажей желательно найти коробку от гаджета, инструкцию к нему и все аксессуары, особенно если еще не кончилась гарантия. Все потому, что покупатель захочет убедиться, что гаджет не ворован, а честно куплен в магазине.
Некоторые гаджеты оснащены операционной системой Андроид, которая способна автоматически копировать основную часть данных аккаунтов и настроек в Google. Она переносит такие данные, как контакты, настройки Wi-Fi, установленные программы и параметры интерфейса.
Важно, что о копировании личных фотографий на Андроиде придется позаботиться самому, а вот операционная система iOS скопирует это самостоятельно.
Чтобы включить резервное копирование, необходимо:
Чтобы перенести всю скопированную информацию на новый гаджет, просто подключите к нему свой аккаунт Google и все автоматически загрузится.
Если вы продаете телефон, то не забудьте достать свою SIM-карту.
Также flash-память лучше почистить или продать телефон без нее, если она не входила в начальную комплектацию.
Если без нее продать гаджет не удается, нужно выполнить очистку. Для этого зайдите в настройку телефона в разделе "Накопители" и нажмите кнопку удаления данных.
Важно помнить, что в процессе использования гаджета вы его настраивали под себя, что может совсем не подойти новому владельцу. Поэтому необходимо произвести сброс настроек к заводским.
На телефоне Андроид:
В системе iOS:
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