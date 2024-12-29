Что пить при расстройстве пищеварения? Эти растительные настои снимут симптомы переедания

Список лучших напитков для пищеварения

Ромашковый чай

Настой ромашки поможет снять спазмы и застой в желудке. Это растение известно своим вспомогательным действием для пищеварительной системы. Для приготовления чая залейте 1 столовую ложку сушеных цветов ромашки 250 мл кипятка и дайте настояться 10-15 минут. Рекомендуется пить такой чай теплым, небольшими глотками.

Ромашковый чай поможет при расстройстве пищеварения (фото: freepik.com)

Имбирный настой

Имбирь способствует процессу пищеварения, снижает чувство тяжести и борется со вздутием. Для приготовления настоя залейте кусочек свежего имбиря кипятком, добавив немного меда или лимонного сока для вкуса. Такой напиток также помогает справиться с тошнотой.

Мятный чай

Мята обладает успокаивающим эффектом и способствует расслаблению мышц желудочно-кишечного тракта. Благодаря этому она облегчает вздутие и устраняет дискомфорт. Для приготовления настоя возьмите несколько свежих или сушеных листьев мяты, залейте их кипятком и дайте настояться 7-10 минут.

Фенхелевый настой

Фенхель прекрасно борется со вздутием и стимулирует пищеварение. Для приготовления чая измельчите чайную ложку семян фенхеля, залейте их стаканом кипятка и дайте настояться 10-15 минут. Пить настой лучше после еды.

Настой из листьев мелиссы

Мелисса обладает успокаивающим эффектом и помогает при расстройстве пищеварения, вызванном стрессом или перееданием. Залейте 1-2 чайные ложки сухих листьев мелиссы 200 мл кипятка, дайте настояться 10 минут и процедите. Напиток лучше употреблять теплым.

Чай из мелиссы прекрасно справится с расстройством желудка (Скриншот)

Укропный отвар

Укроп известен своими свойствами устранять спазмы и вздутие. Для приготовления отвара возьмите чайную ложку измельченных семян укропа, залейте стаканом кипятка и варите на медленном огне 5 минут. После этого дайте остыть и процедите. Отвар укропа особенно полезен после тяжелой пищи.

Важно помнить, что перед использованием любых растительных настоев стоит проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или аллергия. Также обращайте внимание на дозировку: чрезмерное потребление даже полезных настоев может привести к побочным эффектам.