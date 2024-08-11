Что означает гром после похорон? Популярные суеверия о смерти

Выносить умершего из дома нужно ногами вперед

Издавна существует традиция выносить тело умершего из дома ногами вперед. Это делали из-за страха, что усопший, если его вынести иначе, может "оглянуться" и позвать кого-то из живых последовать за ним.

Эта традиция берет свое начало еще с викторианской Англии, где также существовали другие суеверия, связанные с глазами усопшего, например, размещение монет на веках, чтобы "защитить" душу.

Беременным женщинам нельзя ходить на похороны

Во многих культурах существует поверье, что беременным женщинам следует избегать похорон. Это народное верование имеет разные объяснения: одни боятся, что дух умершего может повлиять на нерожденного ребенка, другие - что сильный эмоциональный стресс от похорон может вызвать осложнения во время беременности или даже выкидыш.

Существует также поверье, что если беременная женщина все же посещает похороны, ей не стоит смотреть на усопшего, чтобы избежать какого-либо негативного влияния на ребенка. Это верование связано с опаской, что дух умершего может "затянуть" нерожденного ребенка в мир мертвых.

Задержите дыхание, если идете мимо кладбища

Задерживать дыхание, проходя мимо кладбища, - еще одно древнее поверье. Считается, что так вы защищаете себя, ведь через открытый рот к телу человека может попасть дух усопшего.

Это похоже на другое суеверие, который советует прикрывать рот во время зевка, чтобы душа не убежала.

Птицы как предвестники плохого

Птицы считаются плохими знаками из-за того, что люди давно считают их связующим звеном между земным и духовным миром. К примеру, если птица залетит в дом через дверь или окно, это может быть предсказанием о приближении смерти в этот дом.

Также говорят, что если птица сидит на подоконнике или стучит клювом по стеклу, то вас ждет плохая новость.

Гром после похорон - хороший знак

Многие верят, что гром после похорон означает, что усопший попал на небеса.

Это суеверие, вероятно, происходит из библейского стиха Фессалоникийцам 4:16-17, в котором говорится, что архангел протрубит в могучий рог, чтобы разбудить мертвых и объявить о возвращении Христа на Страшном суде.

Интересно, что другое народное поверье говорит, что гроза во время похорон означает, что умерший отправится не к Богу, а в более "теплое" место. Вероятно, разница в трактовке зависит от того, были ли исполнены все обряды христианского захоронения.