Что никогда нельзя давать младенцам, чтобы уберечь здоровье и жизнь

Введение новых продуктов (прикорма) в основное питание грудным молоком или смесью является важным этапом в развитии младенца. Однако не все родители знают, чем именно и как кормить ребенка, чтобы не навредить здоровью.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и как лучше всего вводить в рацион ребенка новую еду, какие продукты станут полезным прикормом и чего малышам давать категорически нельзя.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Humana, Odrex.
В Украине детские врачи поддерживают рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о грудном вскармливании малыша и введении прикорма с 6 месяцев жизни.
Это связано с тем, что после 6 месяцев грудное молоко полноценно не снабжает малышей питательными веществами (в первую очередь железом и цинком), необходимыми для нормального развития и роста.
В большинстве стран Европы введение прикорма также рекомендуется с полугодового возраста. Однако в некоторых странах ЕС (например, Германии, Испании, Бельгии) введение новых продуктов допускается с 4-6 месяцев.
Важно понимать, что раннее введение прикорма (до 4 месяцев) может привести к развитию аллергии, ожирения или других болезней в будущем (взрослом возрасте).
В то же время позднее введение прикорма (после 7 месяцев жизни) может привести к проблемам с адаптацией ребенка к употреблению более жесткой пищи.
Начиная с 9 месяца еда ребенка должна содержать мелкие кусочки, а уже после года малышу можно предложить что-то более твердое (паровые котлеты, кусок яблока и т.п.).
В целом ребенок может быть готов к прикорму, если:
Некоторые дети могут лениться есть прикорм с ложечки (иллюстративное фото: pixabay.com)
Для того чтобы ребенок лучше адаптировался к новой пище, следует придерживаться основных правил введения прикорма:
Важно также помнить, что при любых негативных реакциях организма ребенка на тот или иной новый продукт (жидкий стул, запор, аллергия) следует прекратить его давать.
Через некоторое время (после полной нормализации стула или очищения кожи) можно продолжить вводить новые продукты. К продукту, вызвавшему негативные реакции, можно также вернуться позже.
Прикорм и процесс его потребления должны доставлять удовольствие (иллюстративное фото: pixabay.com)
Полезным и "удобным" для малыша прикормом могут стать:
Примерная схема введения продуктов и блюд прикорма при естественном вскармливании детей первого года жизни (инфографика: humana.ua)
Первый прикорм должен быть полезным и безопасным для здоровья ребенка со всех точек зрения. Учитывая это, педиатры настоятельно не рекомендуют давать малышам:
Напомним, ранее врачи назвали случай, когда нельзя давать младенцу грудное молоко.
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