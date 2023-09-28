Что необходимо сделать после контакта с больным корью: это поможет избежать осложнений

Список обязательных действий

После контакта с больным корью человеком следует как можно быстрее обратиться к врачу и получить прививку КПК.

Специалисты говорят, что так иммунитет человека успеет выработать антитела против кори еще до появления первых симптомов инфекции.

Важно, что человек должен получить вакцину от этой болезни в течение первых 72 часов. В некоторых случаях есть показания для экстренной профилактики путем введения иммуноглобулина.

Даже если прошло более 72 часов с момента контакта, все равно следует провести вакцинацию КПК как можно раньше.

Также, если человек уже имеет одну прививку и контактировал с больным корью, то независимо от его возраста нужно ввести вторую дозу, но не раньше, чем через один месяц после предварительной дозы КПК.

Что следует знать о кори

Корь - чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем.

Заболевание может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, воспаления мозга (энцефалита) и т.д., а также инвалидизации и смерти. Специфического лечения кори отсутствует.

Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори - вакцинация. Дети и взрослые, не получившие профилактическую прививку - в зоне риска.

Родители должны знать, что дети должны получить для полной защиты от заболевания две дозы прививки КПК - в 1 год (первая доза) и в 6 лет (вторая).

Если ребенок пропустил первую или вторую прививку, то наверстать нужно как можно быстрее. Если ребенку более 7 лет, а у него нет никакой дозы вакцины, ему должны сделать две прививки с минимальным интервалом в 1 месяц.

Основные симптомы

Симптомы кори включают в себя:

усталость

общее недомогание

боли в мышцах

слабость, головная боль

повышение температуры

насморк

сухой кашель

покраснение глаз и слезотечение

чувствительность к свету

мелкие белые пятна на лице и по всему телу

Главные симптомы кори появляются постепенно: