Что на самом деле меняла в своей внешности Линдси Лохан? Мнение пластического хирурга

В недавнем интервью голливудская красавица поделилась деталями своей бьюти-рутины, акцентируя на здоровом образе жизни, сыворотках, зеленом чае и увлечении ледяными процедурами для лица.

Однако даже такая преданность натуральному уходу не остановила наблюдательных фанов и профессионалов индустрии от обсуждений - действительно ли Линдси ограничилась лишь косметологией?

"Линдси открыто говорит о ботоксе и лазерах - и это абсолютно нормально. Но если внимательно проанализировать изменения в ее внешности, есть как минимум одна зона, которая свидетельствует о чем-то большем, чем инъекции", - комментирует Дмитрий Слоссер.

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

"Я уверен, что Лохан делала ринопластику. Форма ее носа имеет четкие очертания, характерные для хирургической коррекции. Это не критика, а профессиональная оценка. Сегодня такие операции часто выполняются с минимальным вмешательством и деликатным результатом", - добавляет врач.

По мнению эксперта, другие изменения во внешности актрисы могут быть следствием так называемых малоинвазивных вмешательств - подтяжки "выходного дня" или эндоскопических методик, которые позволяют освежить лицо без заметных следов и с коротким периодом реабилитации.

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

"У нее почти отсутствуют возрастные проявления, характерные для женщин этого возраста - это либо очень хорошая генетика, либо результат тщательно подобранных малоинвазивных решений, усиливающих естественную красоту, а не изменяющих лицо", - отмечает пластический хирург.

Линдси также откровенно рассказала, что после рождения ребенка ее кожа стала более чувствительной, поэтому она полностью изменила режим ухода, исключила аллергены из рациона и активно анализирует реакции организма.

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Такое сочетание сознательного отношения к здоровью и предположительно деликатных хирургических вмешательств и могло сформировать ее новый образ - более молодой, свежий, но не "искусственный".