Что на самом деле меняла в своей внешности Линдси Лохан? Мнение пластического хирурга

38-летнюю голливудскую актрису Линдси Лохан уже давно подозревают во вмешательстве пластических хирургов, но недавно она впервые попыталась развеять эти слухи. Звезда заявила, что никогда не делала пластику. Но действительно ли это так?

В недавнем интервью голливудская красавица поделилась деталями своей бьюти-рутины, акцентируя на здоровом образе жизни, сыворотках, зеленом чае и увлечении ледяными процедурами для лица.

Однако даже такая преданность натуральному уходу не остановила наблюдательных фанов и профессионалов индустрии от обсуждений - действительно ли Линдси ограничилась лишь косметологией?

"Линдси открыто говорит о ботоксе и лазерах - и это абсолютно нормально. Но если внимательно проанализировать изменения в ее внешности, есть как минимум одна зона, которая свидетельствует о чем-то большем, чем инъекции", - комментирует Дмитрий Слоссер.

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

"Я уверен, что Лохан делала ринопластику. Форма ее носа имеет четкие очертания, характерные для хирургической коррекции. Это не критика, а профессиональная оценка. Сегодня такие операции часто выполняются с минимальным вмешательством и деликатным результатом", - добавляет врач.

По мнению эксперта, другие изменения во внешности актрисы могут быть следствием так называемых малоинвазивных вмешательств - подтяжки "выходного дня" или эндоскопических методик, которые позволяют освежить лицо без заметных следов и с коротким периодом реабилитации.

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

"У нее почти отсутствуют возрастные проявления, характерные для женщин этого возраста - это либо очень хорошая генетика, либо результат тщательно подобранных малоинвазивных решений, усиливающих естественную красоту, а не изменяющих лицо", - отмечает пластический хирург.

Линдси также откровенно рассказала, что после рождения ребенка ее кожа стала более чувствительной, поэтому она полностью изменила режим ухода, исключила аллергены из рациона и активно анализирует реакции организма.

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Такое сочетание сознательного отношения к здоровью и предположительно деликатных хирургических вмешательств и могло сформировать ее новый образ - более молодой, свежий, но не "искусственный".