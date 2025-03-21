Что на самом деле произошло с украинской моделью в Дубае? Новые шокирующие подробности

В начале марта в Дубае загадочно исчезла 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук. На днях ее нашли в больнице без документов и мобильного телефона. Девушка находится в тяжелом состоянии. Полиция уже раскрыла первые детали этой жуткой истории.

Сообщалось, что 9 марта Мария посещала вечеринку в компании двух мужчин, которые представились работниками модельной индустрии. На следующий день она сказала матери, что останется у них на ночь. Мила Ковальчук (фото: instagram.com/ae3marylu)

Однако уже 11 марта, когда девушка должна была вылетать в Таиланд, она перестала выходить на связь.

Известно, что Мария прибыла в Дубай 15 февраля, работала моделью и участвовала в международной акции "Boris for Peace!", посвященной политологу Борису Кагарлицкому, осужденному в России к пяти годам заключения по обвинению в "оправдании терроризма".

Что говорит полиция

По результатам расследования, Мария получила серьезные травмы, когда вошла на запрещенную строительную площадку одна и упала с неустановленной высоты.

Сейчас девушка находится в критическом состоянии в больнице, не может говорить. Ее семья возле нее. Мила Ковальчук (фото: instagram.com/ae3marylu)

Ранее появилась информация, что модель могла участвовать в вечеринке "Porty Potty", на которой состоятельные мужчины платят моделям большие деньги за участие в унизительных и позорных действиях.

Однако местная полиция опровергла эти утверждения, отметив, что они не соответствуют действительности. СМИ было рекомендовано воздерживаться от спекуляций. Мила Ковальчук (фото: instagram.com/ae3marylu)

Что такое Porto Potty

Обычно такие вечеринки включают женщин-влиятельных лиц, которым платят огромные суммы за выполнение унизительных действий, и в Дубае наблюдается тенденция к таким практикам.

Рада Стирлинг, генеральный директор организации Detained in Dubai (организация предоставляет конфиденциальную гражданскую и уголовную правовую помощь в Дубае и помогает клиентам ориентироваться в сложной правовой системе ОАЭ, - прим. Ред), рассказала изданию Mirror, что в ее организацию обращались влиятельные лица и артисты, которые стали жертвами подобных ситуаций, когда их заманивали на вечеринки, где от них ожидали сексуальных актов.

Она также добавила, что в Дубае легализованы сексуальные связи вне брака, и организаторы мероприятий быстро использовали новые "смягченные" законы в свою пользу.

"Женщины должны знать, что могут оказаться в конфронтационных или даже опасных ситуациях. И даже если это женатый мужчина, их могут обвинить в супружеской измене", - сказала Стирлинг.

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