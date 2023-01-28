Что на самом деле означает, когда кошка ложится вам на грудь

Кошки – очень загадочные домашние любимцы, которые своим поведением часто озадачивают хозяев. Некоторые из них любят залезть на грудь, помурчать там и свернуться клубочком.
Почему кошки так делают – узнайте из материала Styler ниже.
Кошки настороженно относятся к незнакомцам и вряд ли проявят расположение к людям, которых не знают или им не нравятся.
Если кошке нравится лежать у человека на груди, скорее всего, это потому, что она не воспринимает его как угрозу, а также испытывает теплые чувства.
Кошки используют запах как признак территории и владения. Питомец, любящий лежать на груди человека, может пытаться оставить на нем свой запах как метку или знак того, что он принадлежит ему.
Кошки спят до 16 часов в сутки, и в это время они наиболее уязвимы. Кошка, предпочитающая спать на коленях или груди хозяина, показывает, насколько она ему доверяет.
Кошки от природы настроены на то, чтобы делать вещи, напоминающие им о материнской привязанности. Сон на груди того, кого они любят и кому доверяют, отвечает этим привычкам.
Кошки, которые любят своих хозяев, часто ищут бьющееся чувство тепла и сердца как сигналы связи.
Это идет с детства, когда кошка, являясь котенком, лежала с другими котятами, используя друг друга как "подушки".
Раньше мы писали, как кошка показывает, что в доме находится негатив.
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