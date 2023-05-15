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О чем на самом деле думают мужчины во время секса: неожиданный ответ

О чем думают мужчины во время секса (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, мужчины во время секса могут думать о совершенно неожиданных вещах. Некоторые из размышлений не слишком приятны, и женщины могут быть удивлены, что не только им присущи сомнения и посторонние мысли во время интимного процесса.

О самых распространенных мыслях мужчин во время секса, пишет Telegram-канал Інтимологія.

Нравится ли ей, как я ее стимулирую?

Девушки в силу воспитания, когда тема секса была табуирована, часто играют в молчанку, и стесняются направлять мужчин.

Поэтому парни вынуждены действовать вслепую, и переживают, правильно ли все делают. Поэтому лучше быть снисходительной - говорить напрямую, что тебе больше нравится.

Лучше бы я лежал на диване, чем занимался с ней сексом

Да, да, и такие "интересные" личности среди мужчин бывают. Это те, которые всегда устали и предпочитают скорую утреннюю "перезарядку" вместо секса с вами.

Если ваше либидо требует большего, лучше сторониться этих любителей дивана.

И снова я должен все делать сам

Мужчин нервирует, когда им приходится постоянно быть активными, быть инициаторами секса, задавать тон процессу и проявлять вообще интерес к интимной стороне ваших отношений.

Прояви инициативу, сделай массаж, включи фантазию и вспомни, что поза "Наездница" - одна из лучших для девушек.

А ее бывший был лучше?

Такой вопрос часто возникает в голове неуверенного в себе партнера.

Или если ты (не дай бог) слишком часто вспоминаешь прежнего и рассказываешь подробности интимной жизни с ним.

Раньше мы писали о 5 признаках лучшей любовницы.

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