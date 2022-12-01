Что нельзя делать при заложенности уха и серной пробке: врач назвал опасные методы

Почему нельзя доставать серную пробку самостоятельно

При ненадлежащей гигиене ушей может образовываться серная пробка. Поскольку она скапливается совсем близко к барабанной перепонке, то естественное ее удаление невозможно. Попытки достать серу подручными предметами - опасны.

"Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно доставать серную пробку. Скорее всего, вы протолкнете ее внутрь и повредите барабанную перепонку. При закладке уха и серной пробке нельзя нагревать ухо, вымыть оттуда посторонние предметы", - отмечает врач.

Также не стоит испытывать на себе народные методы, потому что это может только навредить здоровью.

"Закапайте в ухо трех процентный раствор перекиси водорода, после чего полежите на больном ухе 5 минут. Если это не помогло - обращайтесь к врачу", - добавляет Зинь.

Как предотвратить образование серной пробки

Очистка ушных каналов от серы производится самостоятельно. Поэтому человеку нужно лишь верно удалить скопление этого вещества.

Чаще всего это делают ватными косметическими палочками - но это большая ошибка.

С их помощью человек лишь частично очищает канал, а остальную серу утрамбовывает вглубь. Это может спровоцировать образование серной пробки или даже привести к воспалению уха.

Убирать серу можно только специальными палочками с ограничителями. Именно они не позволят глубоко войти в ушной канал. При этом запрещено использовать обычные ватные палочки, спички, зубочистки, шпильки, спицы для вязания или тому подобное.

Также не стоит применять ушные свечи, потому что можно травмировать ухо или получить ожоги. Нецелесообразно чистить уши каждый день или через день. Достаточно это делать раз в неделю.