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Что нельзя делать, когда телефон упал в воду: ошибки, которые его только "добьют"

Что нельзя делать, если телефон упал в воду (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Со многими может случиться неприятность - телефон упадет в воду. В таком случае не стоит совершать ошибок, которые еще больше навредят смартфону.

Что категорически нельзя делать - читайте на Styler ниже.

Не включайте его

В общем, если включить смартфон во влажном состоянии, то велик риск вызвать короткое замыкание и перегрев, что может привести к еще более серьезному повреждению устройства.

Сушить феном или трясти

Фен может повредить чувствительные элементы внутри смартфона и усугубить повреждения. А попытки выдуть воду изнутри в большинстве случаев приводят к тому, что капли забиваются в труднодоступные углы.

Не разбирайте смартфон самостоятельно

Многие пытаются самостоятельно разобрать смартфон, чтобы просушить его. Однако лучше пусть это сделает специалист.

Что делать, если телефон упал в воду

Извлеките батарею из телефона

Делать это нужно быстро. Оставляйте телефон в разобранном виде. Это поможет снизить вероятность короткого замыкания.

Достаньте sim-карту

Карточки из-за влаги могут просто испортиться, покрыться налетом и перестать работать.

Снимите все гаджеты

Старайтесь быстро снять чехол и крышку, чтобы максимально открыть для вентиляции середину телефона. Проследите, чтобы эти детали были сухими.

Положите разобранный телефон в рис

Предварительно телефон нужно завернуть в сухую салфетку, а затем положить в рис. Рис впитает остатки влаги, которые могут быть внутри аппарата.

Раньше мы сообщали, как зарядить смартфон вдвое быстрее.

Также мы писали, как максимально снизить стресс от уведомлений в смартфоне.

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