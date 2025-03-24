Что можно купить вместо пачки сигарет в Украине и мире

Цены на табак стремительно растут из-за ежегодного повышения акцизов, а в мире расходы на эту привычку варьируются в зависимости от страны, поэтому многие люди задумываются: а что можно приобрести вместо очередной пачки сигарет?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие полезные вещи и продукты можно купить вместо одной пачки сигарет.
В Украине в 2025 году средняя цена пачки сигарет составляет примерно 100 гривен, хотя в зависимости от марки она может колебаться от 80 до 135 гривен. Что же можно приобрести за эти средства?
Эти варианты не только экономят деньги, но и приносят больше пользы, чем мимолетное удовольствие от сигарет. Отказ от пачки в день может стать первым шагом к здоровому образу жизни.
В мире цены на сигареты значительно различаются. Например, в 2024 году пачка сигарет в США стоит около 10 долларов (примерно 410 грн), в Австралии - 28,64 доллара (более 1170 грн), а в странах ЕС, как, например, Франция или Норвегия, - 12-13 долларов (490-530 грн). Что можно купить за эти суммы в разных странах?
В глобальном контексте отказ от сигарет открывает доступ к гораздо более интересным тратам - от культурного досуга до вкусной еды.
Если рассматривать экономию от сигарет не на день, а на год, суммы впечатляют. В Украине курильщик, который выкуривает пачку в день, тратит около 36 500 грн за год (100 грн х 365 дней). В США это 3650 долларов (10 долларов х 365), а в Австралии - более 10 450 долларов. Что можно купить, если сэкономить эти средства?
В Украине: За 36 500 грн можно приобрести бюджетный смартфон (10 000-15 000 грн), оплатить несколько месяцев аренды квартиры в небольшом городе (4000-6000 грн в месяц) или поехать в недельный отпуск в Карпаты (все включено - до 20 000 грн).
В мире: За 3650 долларов в США реально купить авиабилеты в обе стороны в Европу (600-1000 долларов) или ноутбук среднего класса (800-1200 долларов).
В Австралии за 10 450 долларов можно приобрести велосипед премиум-класса (2000-3000 долларов) или даже внести первый взнос за курсы повышения квалификации.
Экономия от отказа от курения - это не только о мелких покупках, но и о возможности инвестировать в свое будущее, здоровье или мечты.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Numbeo и "Минфин.