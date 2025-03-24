Что можно купить вместо пачки сигарет в Украине и мире

Цены на табак стремительно растут из-за ежегодного повышения акцизов, а в мире расходы на эту привычку варьируются в зависимости от страны, поэтому многие люди задумываются: а что можно приобрести вместо очередной пачки сигарет?

Что купить в Украине вместо пачки сигарет?

В Украине в 2025 году средняя цена пачки сигарет составляет примерно 100 гривен, хотя в зависимости от марки она может колебаться от 80 до 135 гривен. Что же можно приобрести за эти средства?

Продукты питания: за 100 гривен можно купить килограмм куриных голеней (около 90-110 грн в зависимости от магазина), полтора литра молока (примерно 50 грн за литр), или буханку хлеба (20-30 грн) и пачку сливочного масла (70 грн). Это базовые продукты, которые пригодятся каждому.

за 100 гривен можно купить килограмм куриных голеней (около 90-110 грн в зависимости от магазина), полтора литра молока (примерно 50 грн за литр), или буханку хлеба (20-30 грн) и пачку сливочного масла (70 грн). Это базовые продукты, которые пригодятся каждому. Кофе или чай: в кафе за 100 гривен можно взять две чашки эспрессо (40-50 грн за одну) или целый пакет качественного молотого кофе (100-120 грн в супермаркете), что обеспечит вас напитком на неделю.

в кафе за 100 гривен можно взять две чашки эспрессо (40-50 грн за одну) или целый пакет качественного молотого кофе (100-120 грн в супермаркете), что обеспечит вас напитком на неделю. Сладости: шоколадка среднего качества стоит 30-50 грн, а за 100 грн можно взять целый набор конфет или печенья, чтобы побаловать себя или близких.

Эти варианты не только экономят деньги, но и приносят больше пользы, чем мимолетное удовольствие от сигарет. Отказ от пачки в день может стать первым шагом к здоровому образу жизни.

Что можно купить за границей на деньги за пачку сигарет

В мире цены на сигареты значительно различаются. Например, в 2024 году пачка сигарет в США стоит около 10 долларов (примерно 410 грн), в Австралии - 28,64 доллара (более 1170 грн), а в странах ЕС, как, например, Франция или Норвегия, - 12-13 долларов (490-530 грн). Что можно купить за эти суммы в разных странах?

США (10 долларов): За эту сумму можно приобрести обед в фастфуде (например, комбо в McDonald's за 8-10 долларов), билет в кино (средняя цена 9-12 долларов) или пару книг в мягкой обложке на распродаже (4-6 долларов за штуку).

За эту сумму можно приобрести обед в фастфуде (например, комбо в McDonald's за 8-10 долларов), билет в кино (средняя цена 9-12 долларов) или пару книг в мягкой обложке на распродаже (4-6 долларов за штуку). Австралия (28,64 доллара): Здесь за цену пачки сигарет можно купить билет на общественный транспорт на целый день (около 20-25 долларов в Сиднее), или же бутылку хорошего местного вина (15-30 долларов). Это страна с самыми дорогими сигаретами в мире из-за высоких акцизов, поэтому отказ от курения здесь особенно выгоден.

Здесь за цену пачки сигарет можно купить билет на общественный транспорт на целый день (около 20-25 долларов в Сиднее), или же бутылку хорошего местного вина (15-30 долларов). Это страна с самыми дорогими сигаретами в мире из-за высоких акцизов, поэтому отказ от курения здесь особенно выгоден. Европа (12-13 долларов): Во Франции за 12 долларов можно попробовать круассаны с кофе в кафе (5-7 евро) и еще останется на проезд в метро (2-3 евро). В Норвегии за 13 долларов можно купить килограмм свежей рыбы на рынке (цены на продукты здесь высокие, но это дешевле, чем сигареты).

В глобальном контексте отказ от сигарет открывает доступ к гораздо более интересным тратам - от культурного досуга до вкусной еды.

Отказ от курения дает возможность купить много полезных вещей (фото: Freepik.com)

Долгосрочные инвестиции: что дает экономия?

Если рассматривать экономию от сигарет не на день, а на год, суммы впечатляют. В Украине курильщик, который выкуривает пачку в день, тратит около 36 500 грн за год (100 грн х 365 дней). В США это 3650 долларов (10 долларов х 365), а в Австралии - более 10 450 долларов. Что можно купить, если сэкономить эти средства?

В Украине: За 36 500 грн можно приобрести бюджетный смартфон (10 000-15 000 грн), оплатить несколько месяцев аренды квартиры в небольшом городе (4000-6000 грн в месяц) или поехать в недельный отпуск в Карпаты (все включено - до 20 000 грн).

В мире: За 3650 долларов в США реально купить авиабилеты в обе стороны в Европу (600-1000 долларов) или ноутбук среднего класса (800-1200 долларов).

В Австралии за 10 450 долларов можно приобрести велосипед премиум-класса (2000-3000 долларов) или даже внести первый взнос за курсы повышения квалификации.

Экономия от отказа от курения - это не только о мелких покупках, но и о возможности инвестировать в свое будущее, здоровье или мечты.

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