Что мы будем есть в 2050 году: футуролог дал шокирующий прогноз о блюдах будущего

Что будет у нас на тарелках через 25 лет? Ученые уже смоделировали возможный сценарий: напечатанная на 3D-принтере лапша, одежда, которая выращивает продукты, и рамен из семян тыквы.

Какие блюда и продукты появятся в нашем рационе в 2050 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на That's the Jam.

Как изменится питание в 2050 году

Ученые-футурологи Морген Гей и Джозеф Пур провели исследование, чтобы предсказать, что может появиться в рационе человека к 2050 году.

Они считают, что через 25 лет мы будем питаться не просто иначе - мы переосмыслим саму суть пищи. На замену традиционным ингредиентам придут ламинария, сорго, теф, семена тыквы, одуванчик, а также малоизвестные "кивича" и "каньихуа" - родственники киноа. Готовить все это будут на 3D-принтере, используя съедобные отходы.

"Изменения в питании - неизбежны. Но приготовление пищи останется важной частью нашей связи с природой и близкими. Искусственный интеллект не заменит тепла домашнего обеда", - говорит футуролог Морген Гей.

Какие ингредиенты станут новой нормой

К 2050 году привычные продукты могут отойти в прошлое. Им на замену придут:

одуванчик

ламинария

сорго

семена тыквы

теф

каньихуа и кивича - родственники киноа

Эти культуры уже изучаются как питательные, устойчивые к изменениям климата и дешевые в культивации.

Какими будут сами блюда

В меню будущего:

фрикадельки из грибов, напечатанные на 3D-принтере

лапша из ламинарии, обжаренная с кактусовой веган-курицей

скандинавский рамен с темпе, сорго и тыквенными семечками

песто из морковной ботвы, баклажанов и нута

салат из одуванчиков и галета из тефу

И все это - с минимальными отходами или вообще без них.

"В будущем мы можем ожидать многочисленных изменений в образе нашей жизни и питания. Наши диеты, вероятно, будут выглядеть иначе в 2050 году, но возможно не так, как люди думают", - добавляют ученые.

Одежда, которая кормит

Отдельное футуристическое направление - одежда, в которой можно выращивать пищу. Исследование показало, что некоторую одежду можно использовать для выращивания продуктов питания и это должно стать частью тренда на переработку, уменьшение потребления и устойчивый быт.

Эксперты прогнозируют, что через 25 лет мы также увидим рост потребления пищи в совместных заведениях, конец еженедельных покупок, расцвет городского сельского хозяйства и продукты, которые поглощают парниковые газы, но не выбрасывают их.

"Мы вернемся к культурам наших предков и будем выращивать засухоустойчивые и жаростойкие культуры. Меньше продуктов животного происхождения - больше заботы о планете", - подчеркнул климатолог и футуролог Джозеф Пур.