Что купить для праздничного образа, чтобы носить потом в повседневной жизни: советы стилиста

Как правильно создать новогодний образ

"Я не хочу покупать вещь на один раз!" - это первое, что мне говорят клиенты, когда речь заходит о праздничных образах. И я с ними полностью согласна. Поэтому предлагаю список вещей, которые создадут вам праздничный образ и которые вы точно сможете вписать в свои будничные образы", - пишет стилистка.

Вещи яркого насыщенного красного цвета

"Такой оттенок - один из главных трендов сезона. Например, красный свитер - добавьте атласную юбку, яркий макияж и прическу и праздничный образ готов. А с джинсами и сапогами имеем хороший акцент для будничного образа", - объясняет Шевченко.

Варианты стильной комбинации одежды (фото: Instagram/purpur.stylist)

Одежда цвета металлик

"Так же можно играть с цветом металлик. Еще один тренд сезона, который в самом разгаре. Но если красный - это классика, которая стала трендом, то металлик скорее всего скоро погаснет. Поэтому, если было желание включить этот тренд в гардероб - праздничные образы то, что нужно", - говорит эксперт.

По ее словам, свитер, брюки, юбка - точно станут хорошим акцентом и потом их можно добавить в обыденные образы.

Варианты стильной комбинации одежды (фото: Instagram/purpur.stylist)

Вещи из атласа

Эта глянцевая ткань при правильной стилизации имеет очень высокий уровень праздничности. Черная рубашка из атласа даже в компании джинсов, но с объемными украшениями и красивым макияжем создаст небанальный праздничный лук. Тем более у большинства из нас есть белье, атласные юбки из прошлых сезонов. Сейчас их можно застилизовать", - говорит Шевченко.

Варианты стильной комбинации одежды (фото: Instagram/purpur.stylist)

Кружево

Еще одна фактура, придающая образам праздничности и которую потом легко вписать в ежедневные образы - это кружево.

"Проще всего взять кружевной топ, особенно если кружево совмещено с атласом, шелком или любой глянцевой фактурой. В обыденных образах в сочетании с джинсами, брюками и пиджаком такая вещь придаст вам элегантность и женственность", - говорит стилист.

Варианты стильной комбинации одежды (фото: Instagram/purpur.stylist)

Нестандартные фактуры

Шевченко также советует присмотреться к нестандартным фактурам - свитеру с объемным плетением, худые с бахромой, рубашки с выразительными оборками. Такие акцентные вещи хорошо смотрятся в праздничных образах.

"И если вы давно хотели попробовать что-то необычное, то это возможность получить праздничный образ и что-то нестандартное в свой гардероб. А дальше носите по формуле - 1 акцент, а все остальное база", - советует Шевченко.