Что купить на Книжном Арсенале: 5 книг, которые нельзя обойти стороной

Киев готовится к одному из самых ожидаемых культурных событий года - с 29 мая по 1 июня Мистецький Арсенал будет принимать тринадцатый Книжный Арсенал. Этот книжный фестиваль уже давно стал главной литературной платформой страны, где встречаются писатели, читатели, издатели, переводчики и художники.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с национальной книжной платформой Yakaboo подготовили подборку самых горячих литературных новинок этой весны - от громких дебютов до международных бестселлеров, которые уже попадают в топы читательских списков.

В мире, где боги возвращаются, герои должны объединиться, чтобы противостоять новой тьме. Орка ищет похищенного сына, Элвар ведет Грозных в бою, Варг находит свободу в приключениях.

Обложка книги "Голод Богів"

Это кинематографическое фэнтези, вдохновленное скандинавскими легендами, и продолжение трилогии "Заклятые кровью" с эпическими битвами, магией и мифическими существами.

Искренняя и откровенная проза о том, как сообщение в мессенджере может перевернуть жизнь. Героиня книги ищет себя через воспоминания, разговоры, телесность - и пробует найти новую правду о себе.

Обложка книги "Насіння кмину"

Это дебютный роман художницы и писательницы Кристины Лукащук, который уже успел вызвать немало обсуждений. Для всех, кто не боится быть честным с собой.

Одна из самых известных книг болгарского лауреата Международного Букера. Фрагментарная и глубокая история о распаде и одиночестве, которая превращается в коллекцию историй.

Обложка книги "Природний роман"

После выхода эта книга изменила представление о балканской прозе и до сих пор поражает формой и искренностью. Она идеально подойдет для читателей, которые любят неочевидное.

Первая в украинской художественной литературе книга о расстройствах пищевого поведения. В основе - история Вари, которая вырастает без тепла в семье и находит "любовь" в еде.

Обложка книги "За маму, за тата"

Роман является частью авторского цикла о материнстве и глубокой травме. Он даже рекомендован психологами как текст, открывающий важный разговор.

Мировой бестселлер, легший в основу оскароносного фильма Романа Поланского. Мемуары о жизни в Варшавском гетто, потере всей семьи и неожиданном спасении через музыку.

Обложка книги "Піаніст"

"Пианист" назван одной из лучших книг года по версии Los Angeles Times, потому что это "документ эпохи и призыв помнить".