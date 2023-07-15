Что категорически нельзя перевозить через границу: сохраните этот список

Во время войны украинцы стали чаще пересекать границы с соседними государствами, ведь там могут проживать их семьи, учиться или работать дети. Для таких случаев нужно знать, что можно и запрещено перевозить через границу.
Списком вещей и товаров поделились на сайте Государственной таможенной службы Украины.
Запомните этот список
Еда
сало и колбасы
сыр, молоко и кисломолочные продукты
свежее мясо
более 20 килограммов рыбы и 125 граммов осетровой икры. Для большего объема нужно получать специальное разрешение.
Лекарство
лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения
мощные лекарственные препараты, если на них нет рецепта от врача
лекарства, объемом более 500 мл
Оружие, яд и достопримечательности
холодное, пневматическое и огнестрельное оружие и аксессуары к нему
взрывчатые вещества и газовые баллончики
токсичные и ядовитые вещества
бытовую технику (больше одной штуки)
минералы, являющиеся народным достоянием
исчезающие растения и животные
памятники культуры без соответствующего разрешения
технику с порнографическими материалами или нелицензионным программным обеспечением
материалы, призывающие к расизму или насилию
оружие и боеприпасы
наркотические и психотропные вещества
сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества
произведения искусства, культурные и исторические ценности
аннулированные ценные бумаги
вещи, экспортируемые с нарушением интеллектуальной собственности
Алкоголь и табак
крепкие алкогольные напитки - максимум один литр на человека
напитки крепостью менее 22,3% - максимум два литра на человека
пиво - до 16 литров
вино, кроме игристого - до четырех литров
две открытые пачки сигарет
сигары - максимум 10 штук
жидкости для курения электронных сигарет - до 10 мл
Обратите внимание, что эти товары разрешено перевозить лицам старше 21 года.
Что можно ввозить в Украину из-за границы
Вот перечень этих вещей и товаров:
личная одежда, белье и обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки бывших в употреблении
вещи личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека на период поездки
личные украшения, в том числе изготовленные из драгоценных металлов и камней
обычные и/или прогулочные детские коляски
изделия медицинского назначения для индивидуального использования, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля
индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности
музыкальные инструменты
сотовые телефоны
переносные персональные компьютеры, а также оборудование к ним