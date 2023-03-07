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Что дальше будет с ценами на лук? Эксперт шокировал прогнозом

Фото: Лук в Украине будет дорожать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Цена на репчатый лук в Украине бьет все рекорды. К сожалению, это не предел. Стоимость этого овоща может еще повысится на 30% к маю 2023 года.

Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко в эфире телемарафона.

Что будет с ценами на лук дальше?

Эксперт сообщил, что цена на лук растет даже несмотря на то, что его импорт в феврале вырос в 2,5 раза по сравнению с январем.

Отмечается, что концу весны спрос на рынке будет уменьшаться. Ведь лук уже будет расти на дачных участках. Соответственно это повлияет на цену.

"Сейчас лук от 52 до 58 грн/кг. Так что, я думаю, где-то еще на 30% рост цен на эту продукцию будет к началу мая точно", – сообщил Гопка.

Сколько стоит сейчас лук в Украине

Так, отпускные цены на репчатый лук сегодня уже озвучиваются в пределах 42-47 грн/кг ($1,15-1,29/кг), что в среднем на 18% дороже недели ранее.

В настоящее время цена на лук в Украине в среднем уже в 4 раза выше, чем в в прошлом году в это же время. Сейчас цена на лук рекордная с 1991 года.

Как мы сообщали ранее, в Украине рекордно подорожали два самых ходовых овоща.

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