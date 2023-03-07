Что дальше будет с ценами на лук? Эксперт шокировал прогнозом

Что будет с ценами на лук дальше?

Эксперт сообщил, что цена на лук растет даже несмотря на то, что его импорт в феврале вырос в 2,5 раза по сравнению с январем.

Отмечается, что концу весны спрос на рынке будет уменьшаться. Ведь лук уже будет расти на дачных участках. Соответственно это повлияет на цену.

"Сейчас лук от 52 до 58 грн/кг. Так что, я думаю, где-то еще на 30% рост цен на эту продукцию будет к началу мая точно", – сообщил Гопка.

Сколько стоит сейчас лук в Украине

Так, отпускные цены на репчатый лук сегодня уже озвучиваются в пределах 42-47 грн/кг ($1,15-1,29/кг), что в среднем на 18% дороже недели ранее.

В настоящее время цена на лук в Украине в среднем уже в 4 раза выше, чем в в прошлом году в это же время. Сейчас цена на лук рекордная с 1991 года.