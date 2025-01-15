Что будет с TikTok, если его купит Илон Маск: возможные сценарии

Модерация контента

Смягчение ограничений

Маск называет себя сторонником "абсолютной свободы слова", что может привести к значительной отмене текущих правил модерации контента в TikTok. Это может вызвать рост количества дезинформации, хейтспича, графического контента и других потенциально вредных материалов.

Сокращение персонала

По аналогии с массовыми увольнениями в (X) Twitter, TikTok может сократить команды модерации контента, что лишь усилит распространение нежелательного контента.

Упор на контекст вместо удаления

Маск выступает за добавление пояснений или меток к спорному контенту вместо его удаления. Такой подход может быть внедрен в TikTok и вызвать споры о том, что считается вредным контентом.

Алгоритм и рекомендации контента

Прозрачность алгоритма (возможно)

Алгоритм TikTok остается закрытым и непрозрачным, но Маск может внедрить больше открытости в этот процесс. Это позволит пользователям понять, как контент попадает в рекомендации на вкладке "Рекомендации" (For You).

Приоритет определенных типов контента

Маск может изменить алгоритм, чтобы он продвигал определенные виды контента - например, более длинные видео, платные публикации или посты от проверенных пользователей (если будет внедрена система верификации). Это может снизить популярность коротких видео, которые составляют основу TikTok.

Изменение сигналов взаимодействия

Алгоритм TikTok учитывает лайки, комментарии, репосты и время просмотра для персонализации ленты. Маск может внедрить новые сигналы или изменить вес существующих, что приведет к непредсказуемым изменениям в рекомендациях контента.

Монетизация и доход

Платная верификация и подписки

Следуя модели X (бывшего Twitter), TikTok может ввести платную верификацию или подписки с доступом к премиум-функциям - например, повышенной видимости контента, эксклюзивным публикациям или уменьшенному количеству рекламы. Это может создать систему с двумя уровнями, где авторы, не имеющие подписки, окажутся в невыгодном положении.

Изменение фондов поддержки авторов

Программы монетизации для создателей контента могут быть пересмотрены: изменятся ставки выплат, критерии участия и могут появиться новые модели распределения доходов.

Усиление фокуса на коммерцию

Маск может усилить акцент на функции покупок в TikTok, превращая платформу в более прямой канал для продаж.

Байдена призвали продлить срок для продажи TikTok, чтобы избежать блокировки соцсети (фото: Getty Images)

Конфиденциальность данных

Неопределенность в вопросах обработки данных

У Маска нет четкой позиции по вопросам конфиденциальности данных, что вызывает опасения по поводу изменений в политике сбора, хранения и использования данных TikTok.

Повышенная передача данных

Учитывая, что другие компании Маска, такие как Tesla и SpaceX, собирают большое количество данных, существует риск увеличения обмена данными между этими компаниями и TikTok, что может усугубить проблемы с конфиденциальностью.

Корпоративная культура и операции

Массовые увольнения и реструктуризация

Как это было в случае с Twitter, покупка TikTok Маском может привести к значительным сокращениям штата и перестройке структуры компании, что скажется на ее стабильности и развитии.

Смена корпоративной культуры

Стиль управления Маска известен своей требовательностью и нестандартным подходом. Это может привести к серьезным изменениям в культуре компании и повлиять на моральный дух сотрудников и их производительность.

В марте 2023 года в США протестовали против запрета TikTok (фото: @RepBowman/X(Twitter))

Геополитические последствия

Снижение давления со стороны западных правительств

Переход TikTok в руки Маска может уменьшить политическое давление, связанное с китайской собственностью платформы.

Увеличение напряженности с Китаем

В зависимости от политики и публичных заявлений Маска сделка может обострить отношения между США и Китаем.