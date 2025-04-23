Что будет, если принять просроченное лекарство: правда, которую мало кто знает

Что делать с лекарствами, у которых закончился срок годности? Можно ли их принимать, безопасно ли это?

Можно ли принимать лекарства, если они просрочены?

Медики и фармацевты имеют четкую позицию - использование лекарств после окончания срока годности несет значительные риски и является нежелательным.

Срок годности лекарственного средства - это не просто формальность. Это период, в течение которого фармацевтическая компания-производитель гарантирует безопасность и эффективность препарата при условии его правильного хранения. По истечении этого срока химическая стабильность действующих веществ может меняться, и предсказать последствия такого приема становится невозможно.

Основные риски приема просроченных лекарств:

Потеря эффективности

Самое распространенное последствие - лекарство просто перестает действовать должным образом. Действующее вещество может разрушаться или менять свою структуру со временем, особенно под воздействием ненадлежащих условий хранения (влаги, тепла, света). В лучшем случае, выпив такой препарат, вы не получите никакого лечебного эффекта, и заболевание будет прогрессировать без должного лечения. Это особенно опасно в случаях серьезных состояний, требующих точной дозировки и гарантированного действия лекарств, например, при лечении инфекций антибиотиками, контроле артериального давления или уровня сахара в крови. Неэффективные антибиотики, кстати, могут способствовать развитию антибиотикорезистентности у бактерий.

Образование токсичных веществ

В некоторых случаях химические соединения в просроченных лекарствах могут распадаться, образуя новые, potentially токсичные вещества. Эти продукты распада могут вызвать непредсказуемые побочные реакции, отравления или даже нанести серьезный вред внутренним органам. Хотя это касается не всех препаратов, риск существует, и он возрастает со временем после истечения срока годности.

Бактериальное загрязнение

Особенно это касается жидких форм лекарств (сиропов, капель, растворов для инъекций, мазей, кремов). Со временем консерванты в таких препаратах могут терять свою эффективность, создавая благоприятную среду для размножения бактерий, грибков или других микроорганизмов. Использование загрязненных лекарств может привести к инфекционным осложнениям, особенно при нанесении на поврежденную кожу или слизистые оболочки (глазные или ушные капли).

Непредсказуемые побочные эффекты

Даже если препарат не стал токсичным, изменение его химического состава может повлиять на взаимодействие с организмом и вызвать побочные реакции, которые не характерны для этого лекарственного средства в пределах его срока годности.

Что говорят исследования?

Существуют исследования, которые свидетельствуют, что некоторые лекарства, особенно в твердых формах (таблетки, капсулы) и при условии идеального хранения, могут сохранять часть своей эффективности даже через несколько лет после окончания срока годности. Известный исследовательский проект Shelf Life Extension Program (SLEP) в США, проведенный для военных, показал, что срок годности многих препаратов можно продлить.

Однако эти исследования касаются преимущественно оригинальных упаковок, хранившихся в контролируемых условиях, и не дают гарантии безопасности и эффективности для лекарств из домашней аптечки, условия хранения в которой часто далеки от идеальных. Влага в ванной комнате, перепады температуры на кухне или воздействие прямых солнечных лучей могут значительно ускорить процессы разрушения.