Прививка от гепатита А. Какую вакцину выбрать в Украине

Как выбрать вакцину против гепатита А

Бельгийская вакцина "Хаврикс" существует в двух вариантах - детский 720 и взрослый 1440. Препарат содержит инактивированный вирус гепатита А. Пациенту должны ввести по рекомендации производителя две дозы вакцины.

Первую прививку проводят, начиная с возраста один год и старше. Вторую - с интервалом 6-12 месяцев. Однако можно продлить этот интервал до пяти лет, ведь после первой дозы уже вырабатывается эффективный ответ иммунитета на вирус.

"Поэтому если сейчас вы или ваш ребенок получили первую дозу, можно быть увереными в безопасности", - говорит Наталья.

Еще одна вакцина бельгийского производства "Твинрикс" полностью защищает от вируса гепатита А, а также имеет поверхностный антиген гепатита В. То есть, в результате мы получаем защиту от двух разновидностей гепатита.

Этот препарат применяют для детей и взрослых, чтобы вызвать иммунный ответ для профилактики гепатита А. Схема такая же как и в случае с "Хавриксом", но для получения иммунизации от гепатита В нужно ввести три дозы вакцины.

"Обе вакцины дают хороший результат и рекомендованы Минздравом для профилактики заболевания гепатитом А", - резюмирует специалист.

Нужно ли вообще вакцинироваться

Прививка против вируса гепатита не входит в календарь обязательных прививок. Поэтому в таком случае пациент должен принять решение самостоятельное.

Кроме того, на прививку нужно выделить средства из своего кошелька, однако лечение от гепатита будет стоить гораздо дороже, предостерегает врач.

"Не только грязные руки несут потенциальную угрозу, но и грязная вода, еда и т. д. Рисков слишком много. Поэтому прививка, которая защитит нас после первой дозы вакцины, является безопасным способом предотвращения развития тяжелого заболевания и осложнений", - объясняет Наталья Гордеева.

Как профилактировать и распознать гепатит

Наиболее распространенными симптомами заражения являются:

тошнота

повышенная температура

слабость

отсутствие аппетита

диарея

рвота

неприятные ощущения в животе

потемнение мочи

желтуха (пожелтение кожи и белков глаз)

Гепатит А передается фекально-оральным путем. То есть после туалета вы могли не помыть руки и что-нибудь съесть или просто коснуться слизистых. Чтобы избежать заражения нужно: