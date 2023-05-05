Прививки новорожденных: кому из младенцев нельзя делать вакцинацию

Какие прививки ребенок должен получить после рождения

На 3-5 день после рождения младенец должен получить прививку БЦГ. Это живая вакцина, которая защищает от тяжелых форм туберкулеза. Однако дети старше пяти дней также могут получить эту прививку.

В роддоме по рекомендации ВОЗ ребенок также должен получить прививку от вирусного гепатита В. Вторая доза вводится в два месяца, третья - уже в шесть месяцев.

Если мама ребенка инфицирована гепатитом B, параллельно вводится иммуноглобулин против гепатита B.

"Сразу скажу, что вакцина не вызывает гепатит и физиологическая желтуха не противопоказана. Важно отметить, что вакцина от гепатита B является профилактикой рака печени. А путей передачи этой болезни много", - объясняет врач.

В каких случаях вакцинацию делать нельзя

Противопоказаниями к вакцинации новорожденных являются:

новорожденные от ВИЧ-инфицированной матери с неизвестным ВИЧ-статусом

один из членов семьи болен тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью

тяжелые состояния ребенка, если он находится в реанимации

личный отказ родителей прививать ребенка

Обязательные прививки для ребенка

Обязательна вакцинация от 10 опасных заболеваний:

коклюш

дифтерия

столбняк

корь

паротит

краснуха

туберкулез

гемофильная инфекция типа b

полиомиелит

гепатит B

Календарь прививок в Украине