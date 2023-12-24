Еще одна потеря. На войне против России погиб известный украинский актер

Что известно о военном

Родился артист в Кривом Роге, а учился в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого.

Богдан Колесник (фото: facebook.com/tibaldd)

Позже его талант стали замечать, и он построил успешную карьеру.

Больше всего Колесник запомнился по ролям в таких сериалах, как "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка".

Когда началась большая война, Богдан добровольно вступил в ряды терробороны, а уже оттуда попал на передовую, где и оборвалась его жизнь.

Богдан Колесник (фото: facebook.com/tibaldd)

"Погиб актер Богдан Колесник", - сообщила о смерти актера Самойленко.

Трагическую новость также подтвердила руководитель Театру "Особистості" Мария Писаренко.

"Это просто не день... а... нет слов! На фронте погиб актер Богдан Колесник. Который также работал когда-то в Театре "Особистості", - написала она.

36-летнего защитника не дождались дома жена и дочь.

Богдан Колесник с семьей (фото: facebook.com/tibaldd)