Еще одна потеря. На войне против России погиб известный украинский актер

Вчера, 23 декабря, на фронте, выполняя боевое задание, погиб украинский актер Богдан Колесник. Ему было всего 36 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу кастинг-директора Аллы Самойленко.
Родился артист в Кривом Роге, а учился в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого.
Богдан Колесник (фото: facebook.com/tibaldd)
Позже его талант стали замечать, и он построил успешную карьеру.
Больше всего Колесник запомнился по ролям в таких сериалах, как "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка".
Когда началась большая война, Богдан добровольно вступил в ряды терробороны, а уже оттуда попал на передовую, где и оборвалась его жизнь.
Богдан Колесник (фото: facebook.com/tibaldd)
"Погиб актер Богдан Колесник", - сообщила о смерти актера Самойленко.
Трагическую новость также подтвердила руководитель Театру "Особистості" Мария Писаренко.
"Это просто не день... а... нет слов! На фронте погиб актер Богдан Колесник. Который также работал когда-то в Театре "Особистості", - написала она.
36-летнего защитника не дождались дома жена и дочь.
Богдан Колесник с семьей (фото: facebook.com/tibaldd)
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