RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще одна потеря для Украины. На фронте погиб мастер спорта по кикбоксингу Иван Фесенюк

Иван Фесенюк погиб на фронте (фото: facebook.com/wbc.kyiv)
Автор: Василина Копытко

Во время боевой задачи на Авдеевском направлении погиб Иван "Бонус" Фесенюк - мастер спорта по кикбоксингу и фанат "Динамо". Военный был бойцом III отдельной штурмовой бригады.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию WBC Ультрас Динамо в Facebook.

Что известно о павшем Герое

"Выполняя боевую задачу на фронте погиб Иван "Бонус" Фесенюк. Иван был фанатом "Динамо" и представителем фирмы "Capitals". До полномасштабного вторжения он активно занимался физическим развитием украинской молодежи и представителей трибуны в частности, был мастером спорта по кикбоксингу", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту друзья Ивана сообщают, что он в 2019 году он завоевал золото на Чемпионате мира по кикбоксингу.

Также отмечается, что с началом новой фазы российско-украинской войны Иван пошел на фронт защищать нашу Родину.

"Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким Ивана. Украина потеряла одного из лучших своих сыновей. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге, это большая потеря для бело-синего движения", - отмечают в Ультрас Динамо.

Известно также, что Иван Фесенюк был бойцом III отдельной штурмовой бригады.

Иван Фесенюк был мастером спорта по кикбоксингу (фото: Facebook.com/Soloviova.Nataly)

Читайте РБК-Украина в Google News
загинувВойна в УкраинеСпортсмены