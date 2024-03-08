Еще одна болезнь атакует Европу. Уже умерли 5 человек

Что известно о болезни

Первые случаи были зафиксированы еще в 2023 году, сейчас их количество выросло. От орнитоза уже умерли 5 человек, 4 из них в Дании и один в Нидерландах.

Больше всего заражений зафиксировано в Австрии, Дании, Германии, Швеции, Нидерландах.

Как можно заразиться? Какие симптомы?

Орнитоз еще называют болезнью попугаев. Инфекция вызывается бактерией Chlamydia psittaci. Заразиться можно от птиц, выращиваемых на ферме, например, от кур, а также от экзотических птиц, удерживаемых дома: попугаев, канареек и голубей.

Это часто случается при очищении клетки от помета или касания птицы лицом.

По данным ВОЗ, этой болезнью нельзя заразиться ни при употреблении мяса, ни от другого человека.

Наиболее распространенные симптомы: головные боли, боли в мышцах, сухой кашель, лихорадка, озноб. Заболевание можно вылечить антибиотиками.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди обычно заражаются "попугайной лихорадкой", вдыхая загрязненную бактериями пыль от выделений зараженных птиц. Также человек может заболеть после укуса инфицированной птицы. Передача вируса от человека к человеку возможна, но встречается редко.