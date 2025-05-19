Счастливые и неудачные дни этой недели: астролог назвала все опасные периоды

Эта неделя будет щедрой на моменты подъема, и дни, когда лучше притормозить. Поэтому важно знать, на какие даты стоит планировать важное, а когда лучше обойтись без решений.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила полный гороскоп на неделю и главные советы на каждый день.

19 мая - день творчества

Неблагоприятный период для стоматологических вмешательств. Благоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, начала учебы.

"Благоприятное время для тех, чья деятельность связана с изобретательством и рационализаторством, государственной и политической деятельностью, наукой и исследовательством, особенно в сферах техники и механики в любой отрасли - радио- и телевизионной, электро- и электронной, авиационной и космической и так далее. А также для людей из мира искусства, в частности литературы и музыки, архитектуры и живописи", - советует астролог.

20 мая - критический день

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Критический день смены фазы Луны.

"20 мая Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, осуществляет ингрессию в знак Близнецов️", - подчеркнула Соловьева.

21 мая - удачное время для нового

Неблагоприятный период для посещения парикмахерской. Один изсамых благоприятных дней мая для новых дел и важных решений, начала глобальных долговременных проектов, создания надежного фундамента для дальнейшего развития, хирургических и стоматологических вмешательств, зачатия ребенка, дальних путешествий.

На этот день можно планировать переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей.

22 мая - удачный день шанс.

Неблагоприятный период для хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, ценных покупок.

"Кроме периода с 19:06 до 19:30 по киевскому времени - один из самых благоприятных дней мая для новых дел и важных решений, начала творческих проектов, юридических дел, строительства, домашних дел", - подчеркнула астролог.

23 мая -

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, оформления брака, романтических свиданий.

Эффективно разрывать связь с ненадежными людьми, расставаться с партнерами, подавать апелляцию и искать защиту. Велика вероятность краж, предупредила Соловьева.

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета:

крупные финансовые, платежи

оформление брака

новые знакомства

регистрация бизнеса

ценные приобретения

кредиты

обновление собственного имиджа и дизайна квартиры

новые косметологические, пластические и хирургические процедуры

злоупотребление незнакомой пищей.

"С 13:58, 23-го мая до 16:41, 24-го мая по киевскому времени Венера будет в королевском градусе Овна. Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности", - подчеркнула астролог.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и получения чуда в жизни. Этот градус в Овне наделяет мирным и доброжелательным характером, смелостью, бесстрашием и отвагой. Он символизирует успешные начинания и благородство", - подчеркнула она.

24 мая - день важных дел

Неблагоприятный период для стоматологических вмешательств и посещения парикмахерской. А до 14:46, подчеркнула эксперт, благоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств, оформления важных документов, дальних путешествий, романтических свиданий. Благоприятный день для творчества и интеллектуального труда.

25 мая - день для разрешения конфликтов

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, смены места работы или проживания, оформления брака. Возможны посещение парикмахерской, начало перестроек и ремонта. День выхода из конфликтов, благоприятный для примирения.

"25-го мая Сатурн, планета мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы, делает ингрессию в знак Овен, где будет находиться до 1 сентября 2025 года, когда из-за своей ретроградности снова вернется в Рыбы", - пояснила астролог.