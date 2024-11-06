Шарон и хурма: диетолог рассказала, в чем разница и какая ягода полезнее

Хурма имеет разные сорта, которые могут отличаться по внешнему виду и вкусу. Кроме "традиционной" восточной хурмы, популярный еще шарон. Следует знать, какая разница между ягодами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Какая разница между шароном и хурмой

По словам эксперта, такие ягоды - фаворит этого сезона.

Разница между ними не велика, ведь шарон и хурма имеет оранжевый цвет из-за каротиноидов. К тому же это отличный источник клетчатки и разных микроэлементов и витаминов.

Шарон обычно велик, больше похож на яблоко или айву. Особо следует знать о большом содержании железа в ягодах.

"Поэтому девочки, имеющим признаки анемии, пожалуйста, ешьте этот фрукт в сезон", - отметила Самойленко.

В шароне чуть больше сахара и это ощущается по приятному сладкому вкусу. В хурме есть такая вяжущая особенность, которая не всем нравится. Содержимое сахаров там также большое, но немного меньше чем в шароне.

Лучше всего есть ягоды ежедневно в первой половине дня.

Важно, что очень твердые плоды, вероятнее всего, недозрелые, а слишком мягкие, которые растекаются в руках - перезрелые, хотя и очень сладкие. Идеально, когда при нажатии вы чувствуете, как слегка сдавливаете хурму.

Кому нельзя есть хурму

Хурму запрещено есть людям при спайках в кишечнике, а также запорах. Также лучше отказаться от ягоды при панкреатите.

Не рекомендуется людям, склонным к полноте и быстрому набору лишнего веса.

К тому же лучше не есть хурму при диабете, потому что в ней содержится большое количество природных сахаров.

На пустой желудок ягода будет оказывать влияние как сильный раздражитель. Если регулярно питаться хурмой на голодный желудок, можно спровоцировать развитие язвы.

В особо критических ситуациях хурма становится виновницей такого опасного состояния, как непроходимость кишечника.