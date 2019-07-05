Шарлатанство: Комаровський розповів, як відрізнити хорошого лікаря від доморощеного

Доктор Комаровський розповів, як відрізнити лікаря, який діє за міжнародним протоколом, від "доморощеного", що призначає незрозумілі, абсолютно не потрібні дитині ліки. Про це іменитий педіатр повідомив у відео на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, для того, щоб визначити кваліфікованість педіатра, вчитися потрібно насамперед мамі. Коли медик призначає, наприклад, які-небудь гепатопротектори або ліки, що поліпшують мозковий кровообіг, це може стати свідченням його непрофесіоналізму, - стверджує Комаровський.

"Це все наше чисте шарлатанство", - заявляє педіатр.

Комаровський розповів, як відрізнити справжнього лікаря від шарлатана (фото: goodhousekeeping.com)

Крім того, Комаровський вважає, що "доморощений лікар" може призначити абсолютно непотрібне дослідження калу на дисбактеріоз, антибіотик при бронхіті або ж "25 ліків при соплях".

"Якщо лікар говорить: "Вам не можна гуляти", "Вам не можна відкрити вікно", ось це вже не має відношення до медицини взагалі", - каже Комаровський.

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Доктор Комаровський стверджує, що кваліфікований медик, по-перше, повинен озвучити діагноз, а по-друге, батьки не повинні соромитися запитати, призначений препарат - це міжнародний протокол або це з "досвіду лікаря".

Комаровський розповів, як відрізнити справжнього лікаря від шарлатана (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше педіатр також поділився порадою для тих батьків, чиї однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.

До речі, доктор Комаровський розповів про необхідність йоду для зростаючого дитячого організму.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.