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Шарія викрили в обмані і жорстко зганьбили: працівник місяця в МакДональдзі

STYLERПерсони    22.04.2020 - 09:52
Шарія викрили в обмані і жорстко зганьбили: працівник місяця в МакДональдзі
Анатолій Шарій (фото: facebook.com/anatolijsharij)

Анатолія Шарія викрили у нахабному обмані своїх підпісників

Анатолій Шарій знову зганьбився. Скандального блогера і екс-журналіста викрили у маніпуляції своєю аудиторією. Про це розповів активіст Сергій Стерненко у своєму YouTube-каналі.

Так, Шарій час від часу постить відео, де відомі особистості виявляють йому підтримку, говорячи, який він крутий і взагалі молодець. Одного разу Шарій у своєму блозі розмістив короткі ролики, в якому його вітають Майк Тайсон і Нік Вуйчич. Блогер стверджує, що його "голлівудське лобі" міцніє, і він нібито отримав запрошення відвідати голлівудські пагорби.

"Привіт, це Майк Тайсон. І я хочу звернутися до Анатолія... Я чув, ти крутий і зовсім безстрашний влогер, - сказав Тайсон, а Нік Вуйчич додав: Анатолій Шарій, це Нік Вуйчич і я чув про твій влог, і як ти намагаєшся надихати людей... Я просто хочу, щоб ти знав: продовжуй".

Але як виявилося, ці відеопривітання від знаменитостей Шарій просто купив. Є такий сайт, де селебретіз за певну суму запишуть відео для вас. Так, у профайлі Майка Тайсона є відео для іншої людини, зроблене на тому ж фоні, що й для Шарія. Те ж саме і з Ніком Вуйчичем. Вартує підтримка Тайсона 400 доларів, а Вуйчича - 149 "зелених".

Сергій Стерненко вирішив купити за 25 доларів для Шарія відео від актора з "Гри престолів" Уілфа Сколдінга.

Голлівудський актор привітав Шарія з "найбільшим досягненням в його житті" - тим, що він став "працівником місяця у Макдональдсі" і нагадав, що "його чекають з нетерпінням в Україні".

Нагадаємо, що Анатолій Шарій має статус політичного біженця в Литві з 2012 року після того, як стріляв у людину у Макдональдзі.

Шарія викрили в обмані і зганьбили (відео: YouTube/STERNENKO)

Раніше ми писали, що телеканал "Інтер" жорстко зганьбився на 8 березня, показавши в ефірі пропутінських зірок, що підтримують анексію Криму.

Я тебе дивлюся з 2014 року: Усик поспілкувався з Шарієм у прямому ефірі (відео) Шарій спробував виправдатися за українофобське відео, але у нього не вийшло
Новини України Анатолий Шарий
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